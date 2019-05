A3 bei Rohrbrunn: Rocker mit verbotenen Messern aufgegriffen

Das Fahrzeug war den Beamten in der Nacht gegen zwei Uhr an der Rastanlage Spessart Nord aufgefallen. Die 26- und 44-jährigen Österreicher führten jeweils ein verbotenes Springmesser mit sich, welche bei der Durchsuchung des Fahrzeugs zum Vorschein kam. Der jüngere von beiden hatte zudem keine Ausweispapiere bei sich, was die Feststellung der Identität erschwerte. Für die zu erwartenden Strafe, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Messer wurden selbstverständlich sichergestellt, bevor der Audi seinen Weg in Richtung Norden fortsetzen konnte.

Ford-Fahrer fährt in Baustellenabsicherung und flüchtet

Kleinostheim. Ein 77-jähriger Rentner aus dem Kreis Wittlich befuhr am gestrigen Dienstagnachmittag mit seinem Ford Focus die Autobahnbaustelle der A3 bei Kleinostheim in Richtung Frankfurt. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam er hierbei nach rechts von der durch Warnbaken vorgegebenen Fahrbahn ab und überfuhr mehrere davon. Der Fahrzeugführer setzte seinen Weg unbeirrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte ihn jedoch an der nächsten Autobahnraststätte in Weißkirchen feststellen. Hier hatte der Fahrer seinen Wagen abgestellt, welcher eindeutige Unfallspuren aufwies. Weiterhin waren an der Unfallstelle Fahrzeugteile liegengeblieben, welche dem Ford zugeordnet werden konnten. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 6000 Euro belaufen. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es glücklicherweise nicht.

Sattelzug fährt in Leiplanke und reißt sich Teile seiner Ladungssicherung ab

Esselbach. Bereits gegen 8 Uhr fuhr ein slowenischer Sattelzug bei Esselbach in die Außenleitplanke und verlor hierbei den hintersten Spanngurt, welcher seine Ladung sicherte. Das Sattelgespann war zuvor auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als der 35-jährige kroatische Fahrer aus Unachtsamkeit mit seinem 40-Tonner den Fahrstreifen verließ und gleich mehrmals gegen die rechte Außenleitplanke stieß. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer fuhr über den verlorenen Spanngurt und meldete den Vorfall über Notruf. Da sich der Brummi-Fahrer weder um den Leitplankenschaden noch um seinen Spanngurt kümmern wollte, wurde er durch Kräfte der Verkehrspolizei am Parkplatz Strietwald einer Kontrolle unterzogen. Hierbei gestand er die Unfallflucht welche auch gleich zur Anzeige gebracht wurde. Für die zu erwartende Strafe musste er vor Ort eine Kaution hinterlegen. Da am nachfolgende Pkw keinen Schaden entstand, beläuft sich der Gesamtschaden an Leitplanke und Fahrzeug lediglich auf ca. 500 Euro.

mci / Quelle: Verkehrspolizei