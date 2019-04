Rollerfahrer rutscht in Aschaffenburg von Straße und verletzt sich

Am Dienstagmorgen, gegen 6:30 Uhr, befuhr ein Leichtkraftrad den Westring. Auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger in Richtung Seidelstraße geriet der Fahrer aufgrund Nässe ins Rutschen und stürzte samt des Rollers. Er verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug wurde in Höhe von etwa 150 Euro verkratzt.

Unfallflucht im Kurmainzer Ring in Aschaffenburg

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr einen Pkw/Audi. Der A1 war im Kurmainzer Ring abgestellt und weist nun Beschädigungen an der Fahrerseite und am linken Außenspiegel auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg