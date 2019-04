Mit Auto in Johannesberg überschlagen: 79-Jähriger schwer verletzt

Gegen 10.30 Uhr war der Autofahrer auf der Kreisstraße AB13 von Johannesberg kommend in Richtung Breunsberg unterwegs, als er nach einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen nach links in den Grünstreifen geriet. Das Auto querte die Fahrbahn, prallte in eine Böschung und überschlug sich anschließend. Der Citroen landete auf dem Dach.

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer das Fahrzeug verlassen. Er wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienst von einer Feuerwehrfrau, die zufällig am Unfallort vorbeikam, versorgt. Nachdem sich der Rettungsdienst und ein Arzt um den Mann kümmerten, kam er in ein Krankenhaus.

Am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr Johannesberg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Nach einer etwa halbstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Gegen 12 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Ralf Hettler