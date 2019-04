Betrunkener Mopedfahrer aus dem Verkehr gezogen

Die Überprüfung durch eine Streifenbesatzung an seiner Wohnanschrift ergab, dass er das Zweirad mit beinahe zwei Promille Alkohol geführt hatte. Auch hier folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt.

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr wurde der 55-jährige Fahrer eines Pkw Renault von einer Polizeistreife in der Hanauer Straße zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch bei ihm auf. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Kleintransporter verunziert

Ein Citroen-Lastwagen wurde in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, auf einem Parkplatz am Kurmainzer Ring von einem unbekannten Täter mit silberfarbenem Graffiti verunstaltet, so dass ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand.

Diebstahl eines Mountainbikes

In der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, verschwand aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße ein unversperrtes Mountainbike der Marke Wheeler, im Zeitwert von circa 100 Euro.

Betriebsunfall mit verletzter Person

Im Schlachthof in der Südbahnhofstraße rutschte einem 26-jährigen Mann während eines Schlachtvorgangs die Hand aus und er schnitt sich mit dem Messer in den rechten Handballen. Hierbei erlitt er eine fünf Zentimeter lange und etwa zwei Zentimeter tiefe Schnittwunde und musste stark blutend vom Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden.

Zu schnell unterwegs: Unfall gebaut

Kleinostheim: Am Sonntag um 14:10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw Daimler Chrysler die Bundesstraße 8 aus Richtung Kleinostheim kommend in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug, alleinbeteiligt, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern, stieß gegen die rechte Leitplanke und kam anschließend auf Höhe einer Abbiegespur zum Stehen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Großostheim: Am Sonntag um 20:45 Uhr konnte eine Streifenbesatzung die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Audi beobachten, die von Großostheim in Richtung Aschaffenburg unterwegs war. Sie fuhr in leichten Schlangenlinien, was die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf sich zog. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Das Auto wurde anschließend verkehrssicher abgestellt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und von einem Arzt auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt.

5-Jähriger auf Abwegen

Waldaschaff: Eine 33-jährige Krankenschwester fand am Sonntag gegen 14:45 Uhr einen circa 5 Jahre alten Buben weinend und alleine umherirrend in der Gartenstraße vor. Sie nahm das Kind mit zu sich nach Hause und verständigte anschließend sofort die Polizei. Im Rahmen der Nachschau durch die Beamten konnte im Umkreis des Auffindeortes eine Tante des Knaben ausfindig gemacht werden. Der 5-Jährige hatte zusammen mit anderen Kindern im Garten gespielt und diesen in einem unbeobachteten Moment verlassen und später nicht mehr zurück gefunden.

vd/Polizei Aschaffenburg