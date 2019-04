Stau nach Auffahrunfall in Baustelle

Gestern Mittag, gegen 12:20 Uhr fuhr ein BMW auf einen VW auf. Beide befanden sich im Baustellenbereich der A3 bei Bischbrunn in Richtung Frankfurt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, hierzu wurde die linke Spur für eine Stunde gesperrt. Im entstehenden Stau, der bis über die Anschlussstelle Marktheidenfeld hinaus ging, hatten leider viele Auto-Fahrer die extrem gefährliche Idee zu wenden.

Diese sind dann als Geisterfahrer unterwegs und gefährden sowohl sich als auch andere. Es wird deshalb DRINGEND darum gebeten, auch im Stau die Grundregeln der StVO zu beachten. Dazu gehört auch die Bildung einer Rettungsgasse, soweit möglich!

Moldauer wurde um Geld geprellt

Die VPI Aschaffenburg ist dankbar für Hinweise auf einen Toyota Prius, der heute früh, gegen kurz nach Mitternacht einen Moldauer auf der Rastanlage Spessart Nord „ausgesetzt“ hat. Der Fahrer wird als ca. 40 j, 1,75m groß, kräftig, russisch sprechend, bekleidet mit dunkelfarbigem T-shirt, Jeans und Mokassins beschrieben. Dieser unbekannte Mann hatte einem Moldauer versprochen, ihm in Deutschland Arbeit zu beschaffen. Nachdem der Geschädigte 2000 Euro übergeben hatte, setzte der Priusfahrer ihn an der Rastanlage Spessart Nord an die frische Luft und fuhr davon. Die Fahndung vor Ort nach dem Betrüger verlief ohne Erfolg. Nachdem keine moldauische Botschaft erreichbar war, wurde der Geschädigte zur Bahnhofsmission gebracht. Hinweise bitte an 06021-8572530