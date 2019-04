Aschaffenburg: Körperverletzung im Schnellimbiss

Körperverletzung in Schnellimbiss

Grund hierfür, seien Unklarheiten bezüglich der aufgegeben Essensbestellung gewesen. Alle Gäste wiesen einen erheblichen Alkoholpegel auf. Gegen die beteiligten Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen den entsprechenden Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

Alkoholisierter Auto-Fahrer

Ein 55-jähriger Renaultfahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Hanauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Streifenbesatzung bei dem Fahrer ein Alkoholwert von 1,6 Promille festgestellt werden. Der Fahrzeugführer musste die Beamten im Anschluss zur Dienststelle begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des 55-jährigen wurde noch vor Ort sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Täterfestnahme nach Sachbeschädigung an mehreren Autos

Am frühen Sonntagmorgen teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Aschaffenburg eine männliche Person in der Hanauer Straße mit, welche mehrere Autos beschädigte. Durch eine Polizeistreife konnte kurz darauf der 28-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bislang insgesamt 11 beschädigte Autos festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf ca. 10.000 Euro. Zeugen, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden.

Ladendiebstahl aufgeklärt

Ein aufmerksamer Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Würzburger Straße, beobachtete gegen 16.00 Uhr einen 20-jährigen, als dieser mehrere Zigarettenpackungen und einen Haarschneider in einen mitgeführten Beutel steckte und damit ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Der Ladendetektiv konnte den Dieb daraufhin stellen. Der Warenwert des Diebesguts beläuft sich auf 51 Euro.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ein brauner Pkw VW wurde in der Zeit von 08:10 Uhr bis 08:40 Uhr am Samstag in der Aschaffenburger Straße in Mainaschaff auf einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes geparkt. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkam, fand er einen Schaden an der linken Türe vor. Ein Verursacher meldete sich bislang noch nicht. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden.

Unfallflucht

Hösbach. Ein weißer BMW X6 wurde in der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:15 Uhr am Samstag in der Seegartenstraße in Hösbach auf einem Parkplatz eines Optikergeschäfts geparkt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkam, fand er einen Schaden an der linken Fondtür vor. Ein Verursacher meldete sich bislang noch nicht. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden.

Fahranfängerin unterschätzt Geschwindigkeit

Jakobsthal. Eine 22-jährige befuhr am Samstagabend mit ihrem Suzuki die Kreisstraße 2 von Jakobsthal kommend in Richtung Sailauf. Hierbei unterschätzte sie die örtlichen Straßenverhältnisse und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser drehte sich im Anschluss um 180 Grad und prallte gegen einen Randstein. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, wurde er durch ein Abschleppunternehmen geboren. Die junge Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld.

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Goldbach. Am Samstagmittag befuhren drei Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos die Aschaffenburger Straße in Goldbach. Als ein Mercedesfahrer vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfuhr, musste eine nachfolgende VW-Fahrerin stark abbremsen. Die Verkehrssituation nahm wiederrum eine nachfolgende Opelfahrerin verspätet wahr und fuhr auf den VW auf. Hierdurch wurde dieser auf den Mercedes aufgeschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit Linienbus

Aschaffenburg. Am Samstagmorgen befuhr ein 81-jähriger mit seinem Renault die Hauptstraße in Mainaschaff. Hierbei wollte er einen Linienbus überholen und nahm den Gegenverkehr verspätet wahr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, scherte der 81-jährige mit seinem Wagen wieder hinter dem Linienbus ein und touchierte diesen hierbei am Heck. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Verkehrsunfall mit Reh

Großostheim. Am Samstagabend befuhren drei Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos die B469 in Richtung Miltenberg im Bereich Großostheim. Hierbei erfasste ein Skoda ein querendes Reh. Ein nachfolgender VW und BMW nahmen den Kadaver auf der Fahrbahn verspätet wahr und kollidierten ebenfalls mit diesem. Alle drei Autos mussten aufgrund der entstandenen Schäden durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Unfallaufnahme wurde die B469 kurzzeitig gesperrt.

Wildunfall mit Hase

Rothenbuch. Ein BMW-Fahrer befuhr in den frühen Samstagmorgenstunden die Staatsstraße 2317 im Bereich Rothenbuch. Hierbei kreuzte ein Feldhase die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Für das Tier endete die Kollision tödlich. Am Wagen entstand ein geringer Sachschaden.

Sachbeschädigung an Garagenanlage

Stockstadt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Tatzeitraum vom 01.04.2019 bis zum Samstagmorgen insgesamt 9 Garagentore in der Obernburger Straße in Stockstadt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/8570 zu melden.

