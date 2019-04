"Ausflug" mit gestohlenem Traktor in Dammbach

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr konnte eine Frau beobachten, wie der in ihrem Hof geparkte Traktor gestartet und von unbekannten Personen weggefahren wurde. Da ihr dies zur aktuellen Uhrzeit seltsam vorkam informierte sie umgehend die Polizei.

Der Traktor konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung auf der Straße in Richtung Geishöhe fahrend festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 18-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer angetroffen werden. Da deren Identität nicht sofort feststellbar war, wurden Beide zur Polizeiinspektion Obernburg verbracht. Zudem konnten drogentypische Ausfallerscheinungen bei Beiden festgestellt werden, weshalb sich der Fahrer des Traktors einer Blutentnahme unterziehen musst.

Da er zudem nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin ermittelt die Polizei gegen beide Jugendliche wegen Diebstahl eines Kraftwagens. Da der Traktor mit dem Originalschlüssel gestartet wurde, konnten an diesem keinerlei Schäden festgestellt werden.

Betrunkene Fahrerin rammt geparkten Wagen in Aschaffenburg

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag stieß eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in der Martin-Luther-Straße gegen ein geparktes Fahrzeug des „Bayerischen Roten Kreuz“. Bei der Unfallaufnahme wurde von den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch bei der Skoda-Fahrerin festgestellt. Da das Ergebnis des freiwilligen Atemalkoholtests die gesetzliche Höchstgrenze deutlich überstieg, musste sich die Frau einer Blutentnahme auf der Aschaffenburger Polizeidienststelle unterziehen. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich.

Polizei stoppt betrunkenen VW-Fahrer in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Freitagabend wurde in der Aumühlstraße ein VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten bei dem 63-jährigen Alkoholgeruch fest, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da das Ergebnis knapp die gesetzliche Höchstgrenze von 0,5 Promille überschritt, wurde bei dem Fahrer ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeidienststelle durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz verbunden mit einem Bußgeld.

Zwei verletzte Fahrzeugführer bei Unfallin Aschaffenburg

Aschaffenburg. Am Freitagvormittag wollte ein 21-jähriger Opel-Fahrer vom Gelände eines Autohändlers auf die Hanauer Straße einfahren. Dazu bog er von dem Hofgelände nach links in den Fließverkehr ab. Hierbei übersah er eine Skoda-Fahrerin, die die Hanauer Straße befuhr. Aufgrund der anschließenden Kollision erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen, weshalb sie in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Beobachtung verbracht wurden. Die Fahrbahn an der Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme für ca. 30min teilweise gesperrt werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mindesten 10.000 Euro.

Polizei findet mehrfach Drogen im Aschaffenburger Stadtgebiet

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Polizei mehrere Drogenaufgriffe im Stadtgebiet Aschaffenburg verzeichnen. Zunächst wurden zwei Personen (18 und 19 Jahre) am Kapuzinerplatz einer Personenkontrolle unterzogen, wobei einer der Beiden den Beamten eine Druckverschlusstüte mit einer geringen Menge Haschisch aushändigte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte auch bei der zweiten Person eine geringe Menge an Haschisch aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde eine größere Personengruppe im Schöntal einer Kontrolle unterzogen. Noch vor der Kontrolle konnten die Beamten beobachten, wie ein junger Mann unauffällig einen Gegenstand zu Boden fallen ließ. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich dabei um Haschisch in einer Plastiktüte handelt, das dem 20-jährigen Mann zugeordnet werden konnte. Zuletzt wurde am Hauptbahnhof eine Person von der Bundespolizei kontrolliert, wobei eine geringe Menge Marihuana aufgefunden wurde. Die Person wurde anschließend der Aschaffenburger Polizei übergeben. Alle betroffenen Personen erwarten nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

BMW-Fahrer überfährt Verkehrszeichen in Goldbach

Goldbach. Am Freitagabend befuhr ein 19-jährger die Aschaffenburger Straße in Goldbach und wollte nach links abbiegen. Dabei brach das Heck des BMWs aus, weshalb das Fahrzeug in die Fahrbahnmitte auf einen dortigen Grünstreifen abkam. Dort überfuhr der junge Mann ein Verkehrszeichen und kam anschließend zum Stehen. Neben dem Verkehrsschild entstand ein Schaden an dem BMW von ca. 1000 Euro. Da das Fahrzeug auf dem Grünstreifen festgefahren war, wurde es von einem Abschleppunternehmen heruntergezogen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

