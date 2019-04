Aschaffenburg: Zwei 14-Jährige beim Klauen erwischt

Anschließend packte das Duo die Parfümerie aus und verstaute sie in einem mitgeführten Sportbeutel. Die alarmierte Polizeistreife konnte insgesamt neun Flakons im Gesamtwert von knapp 300 Euro bei der Durchsuchung auffinden. Die Diebinnen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, Anzeige wird vorgelegt.

Fahrzeugteilediebstahl

In der Zeit von Mittwoch 10 Uhr bis Donnerstag, 09.30 Uhr, wurde von einem VW, welcher in der Schweinheimer Straße abgestellt war, das Marken-Emblem am Kühlergrill gestohlen. Schaden: 50 Euro.

Fahrraddiebstahl

Vom Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof in der Ludwigstraße verschwand in der Zeit zwischen Dienstag 6 Uhr und Donnerstag 20.15 Uhr ein versperrtes Rad der Marke Maxim, cremebeige, im Zeitwert von 300 Euro.

Trunkenheitsfahrt verhindert: Hösbach

Eine Zeugin verständigte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr die Polizei und teilte mit, dass in einem abgestellten Seat eine Frau überlaute Musik höre. Bei der Überprüfung durch eine Streifenbesatzung konnten die Beamten eine 58-Jährige mit halbgeleerter Weinflasche auf dem Schoß im Fahrzeuginnern antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Da die Betroffene angab, mit ihrem Auto noch fahren zu wollen, wurde der Fahrtantritt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verletzt nach Auffahrunfall: Großostheim

Eine 50-jährige Frau befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW die Großostheimer Straße in der Gemarkung Pflaumheim in Richtung Aschaffenburg. Sie hatte sich versehentlich auf dem Abbiegestreifen in Richtung Stockstadt eingeordnet und wechselte unmittelbar vor der Ampel die Fahrspur. Hier übersah sie einen verkehrsbedingt haltenden Daimler, der von einem 43-Jährigen gesteuert wurde. Durch die Kollision beim Auffahren wurde dieser leicht verletzt, klagte über Prellungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro.

Polizei Aschaffenburg/red