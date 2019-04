Aschaffenburg: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Gegen 10.30 Uhr wollte ein 22-jähriger Opel-Fahrer vom Gelände des Autohauses Brass auf die Hanauer Straße in Richtung Stadtmitte fahren. Er kreuzte dabei die Auffahrt, die von der Ebertbrücke in Richtung Mainaschaff führt. Dabei übersah er vermutlich einen stadtauswärts fahrenden Skoda, welcher in die Seite des Opels prallte. Sowohl der Unfallverursacher wie auch die 58-jährige Skoda-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich vermutlich auf über 10.000 Euro summieren.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Nach etwa einer halben Stunde war die Unfallstelle geräumt und eine Weiterfahrt möglich.

rah