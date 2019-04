Zusammenstoß in Heinrichsthal - Zwei Leichtverletzte

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Audi die Kreisstraße AB 20 von Heinrichsthal kommend in Richtung Habichtsthal. Seinem Fahrzeug folgte eine 23-Jährige mit ihrem BMW. In einer langgezogenen Kurve geriet der Audi-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes entgegen, der durch Abbremsen und Ausweichen nach rechts zwar einen Frontalzusammenstoß mit dem Audi verhindern konnte, beide Fahrzeuge kollidierten dennoch.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes nach rechts in den Grünstreifen geschleudert und vom dortigen Anhang zurückkatapultiert. Der Daimler überschlug sich im weiteren Verlauf zweimal und kam in Fahrbahnmitte auf den Rädern zum Stehen. Die nachfolgende BMW-Fahrerin konnte dem Audi ausweichen, überfuhr hierbei jedoch ein Stationszeichen und einen Leitpfosten.

Fahrer und 75-jähriger Beifahrer im Daimler sowie die BMW-Fahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Audi und Mercedes entstand Totalschaden. Alle drei beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße komplett gesperrt. Die Verkehrsregelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Heinrichsthal. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht im Parkhaus Elisenstraße in Aschaffenburg

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 17:50 Uhr wurde im Parkhaus in der Elisenstraße ein schwarzer BMW, 1er-Serie, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens ohne Feststellung seiner Personalien und hinterließ mehrere Kratzer an Reifen, Felge und Radkasten vorne links, so dass sich der Fremdschaden auf circa 1.500 Euro beläuft.

Obdachloser „mietet“ sich in Aschaffenburg unerlaubt ein

Aschaffenburg. Ein 33-Jähriger musste eine Wohnung in der Würzburger Straße nach einem Beschluss des Amtsgerichts räumen. Dies geschah am 2. April. Über Nachbarn wurde der Hausverwaltung nun mitgeteilt, dass sich der Mann unberechtigt wieder Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte und darin wohnt. Eine Polizeistreife überprüfte die Mitteilung und stellte den Wohnsitzlosen tatsächlich vor Ort fest. Er wurde der Wohnung verwiesen, Anzeige wegen Hausfriedensbruch wird erstattet.

Unbekannter wirft Ei nach fahrendem Auto

Aschaffenburg. Eine 34-Jährige befuhr am Dienstag, gegen 20:30 Uhr, mit ihrem VW Golf den Südring in Richtung Schönbornstraße. Zwischen der Schweinheimer und der Würzburger Straße kam plötzlich von rechts ein Gegenstand geflogen und zerschellte an der Beifahrertür. Wie eine Überprüfung ergab, hatte ein unbekannter Täter ein rohes Ei dorthin geworfen und einen Lackschaden von circa 700 Euro verursacht.

Einbruch in Büroräume in Großostheim

Großostheim. Im Ortsteil Wenigumstadt wurde in der Zeit von Freitag bis Dienstag, 06:42 Uhr ein Bürogebäude von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht. Der Täter hebelte in der Biebigheimer Straße ein Fenster auf und durchwühlte anschließend den Büroraum. Hierbei richtete er einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Angaben über mögliches Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg