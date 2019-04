Bessenbach: Mann entblößt sich vor junger Frau

Am Montag, um 15:25 Uhr, fiel einer jungen Frau beim Joggen auf einem Waldweg, in der Nähe des Waldmichelbacher Hof, ein unbekannter Mann auf. Dieser kam ihr entgegen und entblößte sich vor der Sportlerin. Die alarmierte Einsatzzentrale schickte mehrere Streifen zur Fahndung, welche allerdings erfolglos verlief. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 bis 30 Jahre alt

schlank, 180 bis 185 Zentimeter groß

blonde, extrem kurzgeschnittene Haare

sonnengebräunte Haut

trug dreiviertel lange helle Jogginghose und helles T-Shirt. Außerdem führte er eine blaue Iso-Matte mit sich.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um Täterhinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Rentner verletzt sich bei Pedelec-Sturz

Aschaffenburg. Am Ostermontag, um 10:30 Uhr, stürzte in der Daimlerstraße ein 82-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf die Fahrbahn und zog sich hierbei mehrere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur näheren Abklärung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von 50 Euro, Fremdbeteiligung wird ausgeschlossen.

Kurvenunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Aschaffenburg. Ein 35-Jähriger befuhr am Ostermontag, gegen 20 Uhr, mit seinem BMW die Daimlerstraße vom Kreisel Linkstraße kommend und bog nach links in die Benzstraße ab. Da er zu schnell unterwegs war verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, erfasste einen VW Polo und schob diesen in den Zaun einer angrenzenden Firma. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Aschaffenburg. In der Ludwigstraße wurde am frühen Dienstagmorgen, gegen 1:20 Uhr, der 41-jährige Fahrer eines VW zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel der Polizeistreife leichter Alkoholgeruch bei ihm auf. Auf der Wache wurde ein Test am Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von deutlich über 0,5 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Betroffene muss sich in Kürze einem mindestens einmonatigen Fahrverbot und einer Geldbuße von etwa 700 Euro stellen.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Ostersonntag, 19:15 Uhr und Ostermontag, 1 Uhr verschwand im Ulmenweg ein verschlossenes Rad der Marke Bavaria Tegernsee, schwarz-rot im Zeitwert von circa 100 Euro.

Zeugenhinweis führt zur Festnahme eines Farbschmierers

Aschaffenburg. Am Ostermontag, um 19:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann, der mit einem Permanentmarker an die Außentreppe eines Wohnanwesens in der Dalbergstraße ein "böses Gesicht" schmierte. Die alarmierte Streife konnte den 16-Jährigen noch vor Ort antreffen und den Stift sicherstellen. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wurde der junge Mann seinem Vater übergeben. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wird vorgelegt. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Wildwechsel verursacht schweren Verkehrsunfall

Mespelbrunn. Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Ford die Staatsstraße 2312 von Mespelbrunn kommend in Richtung Rohrbrunn. Nach eigenen Angaben musste er einem unbekannten Wild ausweichen, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf mit seinem Auto gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde der junge Mann nur leicht verletzt, musste trotzdem zur Überprüfung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Kollisionen mit Wildtieren

Stockstadt. Auf der Obernburger Straße stieß am Dienstag, gegen 2 Uhr, ein 55-Jähriger mit seinem Audi mit einem Fuchs zusammen, der die Fahrbahn überquert hatte. Sachschaden: 350 Euro.

Um 4:15 Uhr kollidierte nur wenige hundert Meter weiter auf der gleichen Straße der 29-jährige Fahrer eines Lastwagens der Marke Mercedes mit einem Wildschwein auf der Fahrbahn. Schaden: 300 Euro.

Rothenbuch. Auf der Kreisstraße AB 5 von Rothenbuch in Richtung Autobahn A3 überquerte eine Wildsau die Straße von rechts nach links und kollidierte hierbei mit dem VW eines 43-Jährigen. Schaden: 250 Euro.

