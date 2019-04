Unter Drogeneinfluss mit Roller in Aschaffenburg unterwegs

Der 22-Jährige führte zudem eine geringe Menge Marihuana mit sich. Aus diesem Grund wurde er zum Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht, wo auch der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt wurde. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, sowie eine Anzeige aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Pkw unter Alkoholeinfluss geführt und Unfall verursacht

Am Ostermontag, gegen 02:34 Uhr, wurde ein 39- jähriger Fahrer eines Renaults beobachtet, als er mit seinem Fahrzeug in der Medicusstraße mit seiner Frontstoßstange auf die Frontschürze eines abgestellten BMWs auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW mit der Heckstoßstange auf die Fahrzeugfront eines dort geparkten Nissans geschoben. Anschließend verließ der Unfallverursacher zu Fuß die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Er konnte schließlich durch eine hinzugerufene Streifenbesatzung im Nahbereich aufgegriffen werden. Beim Fahrer des Renaults wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von über 2 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem 39-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem wurde noch festgestellt, dass der Renaultfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am BMW entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Ob ein Schaden am Nissan entstand, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Renault wurde beim Verkehrsunfall nur geringfügig beschädigt. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auffahrunfall nach Abbiegevorgang

Am Sonntag, gegen 15:50 Uhr, bog ein 71-jähriger Fahrer eines KIAs nach links aus der Einmündung des „Schönbusch“ auf die Darmstädter Straße ab. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 25-jähriger BMW Fahrer die Darmstädter Straße von Aschaffenburg kommend in Fahrtrichtung Hafen. Schließlich fuhr der BMW unmittelbar nach der Einmündung zum „Schönbusch“ mit der Fahrzeugfront auf die Heckstoßstange des KIAs auf. Die beiden Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Aus diesem Grund ist die Untersuchung der genauen Unfallursache Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,- Euro.

Auf stehenden Pkw aufgefahren

Eine 48-jährige Fahrerin eines Daimlers befuhr am Sonntag gegen 14:40 Uhr stadteinwärts die Darmstädter Straße in Aschaffenburg. An einer Lichtzeichenanlage fuhr sie auf das Fahrzeugheck eines dort verkehrsbedingt wartenden Fords auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,- Euro.

Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, erschien ein 31-Jähriger bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg und erstattete Anzeige aufgrund eines Diebstahls eines Fahrrades. In der nachfolgenden Vernehmung gab er an, dass er am 15.04.2019 sein Mountainbike des Herstellers „Univega“ in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Ulmenweg abgestellt hatte. Der Wert des Fahrrades wurde auf ca. 300,- beziffert. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

