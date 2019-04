Betrunkener 19-Jähriger parkt seinen BMW einfach auf der Straße

Die eingetroffene Streifenbesatzung konnte einen erheblich alkoholisierten 19-jährigen Mann feststellen.

Aufgrund der Feststellungen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Den genauen Alkoholwert muss nun eine Blutuntersuchung ergeben.

Sollten durch den abgestellten Pkw andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, wird um eine entsprechende Zeugenmitteilung an die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231 gebeten.

Stadt Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Vorfahrt missachtet

Am Samstagmittag, gegen 11.30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa die Rotwasserstraße in Richtung Sälzerweg. An der dortigen Kreuzung wollte sie diese geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Opel Meriva und stieß mit diesem frontal im Kreuzungsbereich zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro.

Auffahrunfall - ein Leichtverletzter

Kurz danach, gegen 11.45 Uhr, übersah der Fahrer eines Pkw Mercedes, der die Würzburger Straße stadteinwärts fuhr, kurz vor dem Kreisverkehr an der Kulmbacher Straße, einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Opel Corsa und fuhr diesem in das Heck. Dieser prallte durch die Wucht des Aufschlags noch gegen das Heck eines vor ihm abbremsenden Opel Astra. Dessen Fahrer erlitt dabei eine Nackenverletzung und wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Unfallflucht - geparkter Renault im Parkhaus angefahren

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 13.20 bis 16.00 Uhr, wurde im Luitpoldparkhaus ein Pkw Renault Megane beim Ein- oder Ausparken angefahren und am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Eine grüne Fremdfarbe konnte gesichert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Am späten Samstagabend, kurz nach 23.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Mustang den Südring in Richtung Würzburger Straße. Als er die Schweinheimer Straße passierte nahm er plötzlich einen lautstarken Schlag wahr und hielt kurz danach an, um nach seinem Fahrzeug zu schauen. Dabei stellte er eine Eindellung am hinteren rechten Kotflügel fest. Vermutlich warf ein Unbekannter von den oberhalb gelegenen Parkanlagen einen Stein gegen den vorbeifahrenden Pkw. Vor Ort konnte durch die Polizei ein Stein sowie einen Schraubhaken auf der Fahrbahn aufgefunden werden und sichergestellt werden. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf 2000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

Kreis Aschaffenburg

Verkehrsgeschehen

Zu hohe Geschwindigkeit - Kradfahrer gestürzt

Mespelbrunn. Am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Kradfahrer die Staatsstraße 2312 von Mespelbrunn kommend in Richtung Bessenbach. In einer Linkskurve kam er, vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Krad. Dabei erlitt er Verletzungen leichterer Art und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Schaden an dem total beschädigten Krad beläuft sich auf circa 3000 Euro.