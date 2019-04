Exhibitionist onaniert vor 24-Jähriger in der Aschaffenburger Innenstadt  die Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen bereits übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr war die 24 Jahre alte Frau zu Fuß in der Bismarkstraße in Richtung Schmerlenbach unterwegs. Ihr fiel ein Mann auf, der vor ihr ging und sich immer wieder in Straßeneinmündungen und Grundstückseinfahrten kurzzeitig versteckte. Als sie schließlich an dem Mann vorbei lief, bemerkte sie, dass er die Hose bis zu den Knien heruntergezogen hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte verständigte sofort die Aschaffenburger Polizei während der Mann in eine Seitenstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Aschaffenburger Polizei brachte bislang kein Ergebnis.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,70 m groß

Circa 40 Jahre alt

Kräftige Figur

Hat dunkelblonde, kurze Haare und einen Dreitagesbart

Trug eine Baskenmütze

Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken/mkl