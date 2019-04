Geparktes Auto beschädigt

Ein 72-jähriger hatte am Donnerstag gegen 12:20 Uhr, seinen Pkw, BMW, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Kulmbacher Straße, abgestellt. Als er gegen 12:35 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer über die komplette rechte Fahrzeugseite fest. Die Kratzer wurden offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Hölzerne Sitzgruppe beschädigt, Platz völlig vermüllt hinterlassen

Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, wurde zunächst eine Rauchentwicklung im Bereich unterhalb der Schulgasse mitgeteilt. Vor Ort wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass eine Jugendgruppe von 6 männlichen Personen sich an einer hölzernen Sitzgruppe am Main aufhielt und dort grillte. Da die Einweggrills auf dem Holztisch genutzt wurden, fing dieser dadurch an zu verkohlen. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr befanden sich die Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Es konnten jedoch Beschädigungen an dem Holztisch festgestellt werden. Des Weiteren war der Bereich der Sitzgruppe erheblich mit Verpackungsmüll, Flaschen und Essenresten verschmutzt. Die Einweggrills wurden durch die Feuerwehr abgelöscht und entsorgt. Es wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt.

