Mit gestohlenem Hyundai auf der A3 bei Weibersbrunn unterwegs

Gegen 12.30 Uhr waren zwei in Spanien wohnhafte Männer mit dem Hyundai Santa Fe auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau unterwegs, als eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sich entschloss, das Duo auf der der Rastanlage Spessart Süd einer Kontrolle zu unterziehen. Schnell zeigte sich, dass die Fahnder den richtigen Riecher bewiesen hatten. Das Fahrzeug ist seit Dezember 2018 in Spanien wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben und wurde von den Polizeibeamen umgehend sichergestellt. Der 30 Jahre alte Fahrer des Wagens konnte zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten nahmen ihn und seinen zehn Jahre jüngeren Beifahrer vorläufig fest und brachten sie zur Abklärung des Sachverhaltes zur Dienststelle.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 30-Jährige eine durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg festgesetzte Sicherheitsleistung zahlen. Anschließend wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Allerdings ohne den Pkw, der zur Eigentumssicherung sichergestellt bleibt.

mci / Quelle: Polizei Unterfranken