Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges wurde dann festgestellt, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren, da sie am Tag zuvor in Augsburg gestohlen wurden. Auf Vorhalt gab der 23-jährige Fahrer zu, die besagten Kennzeichen von einem fremden Auto abgenommen und an dem von ihm neu gekauften Saab angebracht zu haben, um eine Zulassung für den Straßenverkehr vorzutäuschen. Die Kennzeichen wurden daraufhin sichergestellt, die Weiterfahrt des Herrn unterbunden. Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red