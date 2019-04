Streit um Vorfahrt in Goldbach: Mann stößt anderen zu Boden

Am Montagnachmittag begegneten sich in der Spessartstraße zwei Kraftfahrzeugführer an einer Engstelle. Der eigentlich wartepflichtige 33-jährige Fahrer eines Hyundai fuhr ebenso in die Engstelle ein wie ein entgegenkommender 59-jähriger Pkw Fahrer. Über die Frage, wer der beiden denn jetzt mit seinem Pkw zurücksetzen muss gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer derart in Streit, dass der 33-Jährige schließlich seinen Kontrahenten zu Boden stieß. Da dieser sich hierbei leichte Verletzungen an der Hand zugezogen hat, ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg gegen den 33-Jährigen wegen Körperverletzung.

Trunkenheit im Verkehr

Aschaffenburg, Schweinheimer Straße: Am Montagabend wurde zunächst eine Zivilstreife der Polizei auf den Fahrer eines Kleinkraftrades aufgrund dessen unsicherer Fahrweise aufmerksam. Bei einer hieran durchgeführten Fahrzeugkontrolle durch eine uniformierte Streife wurde festgestellt, dass der 21-jährige Kradfahrer zuvor Alkohol konsumiert hatte. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Aufgrund dessen musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen lassen. Darüber hinaus wurde dessen Führerschein an Ort und Stelle durch die Polizeibeamten sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unfallflucht

Aschaffenburg, Löherstraße: Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Montag in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 13:45 Uhr im Parkhaus Löherstraße. Hier beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Heckstoßstange eines auf dem oberen Parkdeck abgestellten schwarzen Mazda CX 5. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Trunkenheit im Verkehr

Großostheim-Ringheim: In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg im Ostring zunächst im Gegenverkehr ein Fahrer eines Opels auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 34-jährigen Fahrzeuglenker Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Im weiteren Verlauf musste sich der Opelfahrer einer Blutentnahme unterziehen lassen und dessen Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Amtliches Kennzeichen entwendet

Waldaschaff: Bereits in der Nacht von vergangenen Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in der Gartenstraße das vordere amtliche Kennzeichen eines dort abgestellten Opel Omega. Hierbei beschädigten die Unbekannten auch die dazugehörige Kennzeichenhalterung. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Rufnummer 06021/857-2230 mitzuteilen.

Pkw aufgebrochen

Großostheim: Am Montagmittag wurde bei einem unweit der Großostheimer Grotte abgestellten Audi Q 5 die Fondscheibe der Beifahrerseite durch einen Unbekannten eingeschlagen. Dieser entwendete im Anschluss eine auf der Rücksitzbank liegende Geldbörse. Neben circa 90 Euro Bargeld befanden sich darin diverse Bank- und Kreditkarten. Der Sachschaden wird mit circa 300 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Rufnummer 06021/857-2230 mitzuteilen.

Fahrrad entwendet

Großostheim-Ringheim: Bereits am vergangenen Donnerstag wurde aus einem Carport in der Schafweide durch einen bislang Unbekannten ein Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Der Diebstahlsschaden liegt hier bei rund 800 Euro.

Polizei Aschaffenburg