Stau in Hösbach: Unfall in Autobahneinhausung

Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen fuhr der 32-jährige Kleintransporter-Fahrer dann aus bislang unbekanntem Grund auf einen Sattelzug, der sich zu dieser Zeit auf der rechten Spur befand, auf. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste der rechten Fahrtstreifen für ca. eine Stunde für Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Es entstand hierdurch ein Rückstau von ca. sechs Kilometern Länge. In diesem Rückstau ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall ohne Verletzte.

Aschaffenburg: Durch Unfall aus Schlaf gerissen

Am Montagabend brachte ein Fahrer eines weißen Kleintransporters der Marke Renault seine vorgeschriebene Ruhezeit auf dem Parkplatz Strietwald Süd an der A3 ein. Der 44-jährige Fahrer schlief währenddessen in seinem Fahrzeug. Gegen 21.20 Uhr wurde er durch einen Knall und Wackeln seines Fahrzeugs geweckt. Der Fahrer konnte dann nur noch einen unbekannten weißen Kleintransporter mit grauem Planen-Aufbau und polnischer Zulassung beschleunigt davon fahren sehen. Dieses Fahrzeug war zuvor offensichtlich beim Ausparken gegen das linke Heck des Geschädigten gefahren. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter tel. 06021/857-2530 zu melden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red