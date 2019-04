Zu tief ins Glas geschaut: Bußgeld und ein Monat Führerschein weg

Zuvor befuhr er die A3 in Richtung Passau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab nun einen Wert von 0,26 mg/l. Den 29-Jährigen aus dem Raum Tauberbischofsheim erwartet nun ein Bußgeldverfahren, sowie einen Monat Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bessenbach, Kreis Aschaffenburg: Am Samstagabend wurde der Fahrer eines BMW einer Kontrolle unterzogen, welcher die A3 in Richtung Passau befuhr. Hierbei konnte der 23-Jährige Österreicher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem wurden bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Test reagierte positiv auf Marihuana und Kokainkonsum. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben.

Fahrt unter Drogeneinfluss und Fund von Betäubungsmitteln

Sailauf, Kreis Aschaffenburg: Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein Kleintransporter der Marke Renault die A3 in Richtung Frankfurt am Main. Am Parkplatz Birkenhain wurde er einer Kontrolle unterzogen. Zu Beginn wirkte der 32-jährige Fahrer, welcher aus Tschechien stammt, bereits sichtlich nervös. Grund hierfür war offensichtlich der vorausgegangene Konsum von Marihuana und Amphetamin, welchen er auch einräumte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten zudem geringe Mengen der genannten Betäubungsmittel sichergestellt werden Nach einer durchgeführten Blutentnahme auf der Dienststelle wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde auch ihm untersagt.

mkl/VPI Aschaffenburg