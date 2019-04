Vorfahrt missachtet: Über 30.000 Euro Schaden

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierdurch wurde der 45-jährige Daimler-Fahrer leicht verletzt, weshalb er in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mainaschaff musste zur Abbindung auslaufender Betriebsstoffe ausrücken. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 34.000 Euro.

Bus-Unfall führt zu zwei Verletzten

Am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein Bus vom ROB in die Ludwigstraße in Richtung Elisenstraße ein. Zeitgleich fuhr ein Pkw Daimler vom Fahrbahnrand der Ludwigstraße in gleiche Richtung an und ordnete sich vor dem Bus in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah der 45-jährige Fahrer den Kraftomnibus, woraufhin der Busfahrer versuchte, ein Auffahren zu verhindern. Letztendlich kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeugfronten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Der Busfahrer wurde an seiner Schulter verletzt. Auch eine ältere Dame, die sich als Fahrgast im Bus befand, wurde leicht verletzt und erlitt Prellungen. Ein Einsatz von Rettungskräften war nicht von Nöten.

Mit Alkohol im Blut erwischt

Eine 49-jährige Dame wurde am Freitag, gegen 00:45 Uhr, in der Althoholstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sie war zuvor durch eine ungewöhnliche Fahrweise mit ihrem Pkw VW aufgefallen. Die Fahrzeugführerin führte einen Alkotest durch, der einen Wert von etwa 1,6 Promille ergab. Daher wurde eine Weiterfahrt unterbunden und sie musste die Streife in ein Krankenhaus begleiten. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Nachdem die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein der 49-Jährigen sichergestellt wurden, konnte sie entlassen werden. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Großostheim. Am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr, befuhr eine 32-jährige Fahrradfahrerin die Aschaffenburger Straße. Hierbei blieb sie an einem Poller hängen und kam zu Fall. Die Dame zog sich Verletzungen am Fußgelenk zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Wildschwein kreuzt Fahrbahn

Goldbach: Am Donnerstag, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Pkw Hyundai die Hauptstraße von Unterafferbach kommend. Kurz vor Ortseingang Goldbach kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg