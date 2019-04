Kurierwagen angefahren  Verursacher flieht

Einen nicht unbeträchtlichen Unfallschaden von über 3000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Mittwochabend gegen 17:20 Uhr ein anderes Fahrzeug beschädigte. Eine Kurierfahrerin hatte ihren Lieferwagen, einen weißen Opel Combo, in der Schöllkrippener Straße abgestellt, um die dortige Apotheke zu beliefern. Sie hörte noch einen Knall und eilte zu ihrem Fahrzeug. Dort konnte sie allerdings nur noch feststellen, dass ihre linke Seite beschädigt war. Unter anderem wurde der Türgriff herausgerissen. Der unbekannte Täter flüchtete nach ersten Erkenntnissen in Richtung Laufach/Sailauf.

Die Polizei bittet um Hinweise von Personen, die zur fraglichen Zeit in der Nähe waren. Tel.: 06021/857-2230.

Auffahrunfall am frühen Morgen

Aschaffenburg. Zu einem Auffahrunfall auf der Großostheimer Straße kam es in den Morgenstunden um kurz nach 6 Uhr. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Großostheim und musste auf Höhe des Autohauses verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Ford in das Heck des Auto. Insgesamt entstanden Sachschäden von ca. 4500 Euro. Der Ford des Auffahrers wurde so stark beschädigt, dass er das Fahrzeug abschleppen lassen musste.

Unfallflucht

Aschaffenburg. In der Lamprechtstraße wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 und 17:20 Uhr ein schwarzer VW Golf durch einen Unbekannten angefahren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro, da die Heckstoßstange beschädigt wurde.

Mutwillige Sachbeschädigung an Fiat:

Aschaffenburg. Am Mittwochvormittag, in Zeit von 8:15 Uhr bis 12:40 Uhr, wurde in der Goldbacher Straße auf einem Parkplatzgelände neben dem Einkaufsmarkt ein roter Fiat, augenscheinlich mutwillig, beschädigt. Die Stoßstange wies einen Riss auf, zudem waren die Verkleidung des Rücklichts und weitere Teile beschädigt. Nicht auszuschließen ist, dass sich jemand an dem Fahrzeug zu schaffen machte, um es aufzubrechen. Möglicherweise hat jemand beobachtet, wie sich eine Person an dem roten Fiat zu schaffen machte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg