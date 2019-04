Kein Führerschein, keine Papiere  dafür Diebesgut

Der Fahrer, ein 20-jähriger Heranwachsender aus dem Bachgau, hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Da sein Fahrzeug nicht zugelassen war, hatte er auch keine Versicherung für den Opel. Weiterhin konnten die Beamten Gegenstände im Fahrzeug feststellen, die augenscheinlich aus einem Diebstahl in Lohr stammten. Zudem wurden starke Hinweise auf aktuellen Drogenkonsum festgestellt. Somit musste er auch noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss bzw. Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kreis Aschaffenburg

Vorfahrtsunfall

Goldbach. Zu einem Vorfahrtsunfall kam es gegen 11 Uhr an der Einmündung Dammer Weg/Friedenstraße. Ein osteuropäischer Kleintransporter wollte vom Dammer Weg kommend die Einmündung passieren. Dabei übersah der Fahrer jedoch eine von rechts kommende und damit bevorrechtigte ahrerin, die mit ihrem BMW auf den Dammer Weg einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand lediglich Sachschaden, die Schadenshöhe beträgt circa 5000.- Euro. Der Fahrer des Kleintransporters musste die zu erwartende Geldbuße in Höhe von circa 150 Euro als Sicherheit hinterlegen, da er keinen Wohnsitz im Inland hat.

Parkendes Auto übersehen

Haibach. Fast 10.000 Euro Sachschaden hat ein 75-jähriger Autoahrer zu verantworten, der am Dienstag gegen 15:00 Uhr einen ordnungsgemäß parkenden BMW übersehen hatte. Der Fahrer fuhr auf der Würzburger Straße in Grünmorsbach in Richtung Aschaffenburg und war etwas zu weit nach rechts gekommen. Infolge dessen touchierte er den BMW. Verletzt wurde auch hier niemand.

Vorfahrtsunfall

Kleinostheim. Ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Mazda befuhr die Kirchstraße in Richtung Bayernstraße. An der Kreuzung Haagstraße übersah ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer den bevorrechtigten Mazda-Fahrer. In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß, was bei beiden beteiligten Fahrzeugen zu einem Schaden von jeweils ca. 1500 Euro führte.

Radfahrunfall

Kleinostheim. Am heutigen Mittwochfrüh, um kurz vor 9 Uhr, kam es in der Goethestraße zu einem Unfall mit einer Radfahrerin. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Chevrolet die Goethestraße und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende Radfahrerin. Diese musste so stark bremsen und ausweichen, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Sie klagte über Bein- und Rückenschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Trickbetrüger unterwegs

Großostheim. Ein Trickbetrüger hat gestern Nachmittag, gegen 14:45 Uhr in Großostheim zugeschlagen. Bei einem Juwelier am Marktplatz sprach ein zirka 45 Jahre alter Mann vor und wollte eine wertvolle Münze in Bargeld umtauschen. Nachdem der Juwelier die Münze auf Echtheit geprüft hatte, wurden sich beide über den Preis einig. Kurz darauf tauschte der Täter die echte Münze in einem unbeobachteten Moment gegen eine Fälschung aus. Nachdem er das Geld erhalten hatte verließ er den Laden. Erst danach fiel dem Juwelier der Austausch auf.

Die Kriminalpolizei bitte nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sich zu der Zeit auf dem Marktplatz aufgehalten haben und etwas Verdächtiges festgestellt hatten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Tel.: 06021/857-1730 zu melden

Autodiebstahl

Stockstadt. Am heutigen Mittwoch, in der Zeit zwischen7 und 9 Uhr wurde in der Hahnenkammstraße ein Opel Zafira in grau entwendet. Das Fahrzeug stand bei einem Autohändler zum Verkauf. Das 9 Jahre alte Fahrzeug hatte noch einen Wert von ca. 4000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230

Stadt Aschaffenburg

Businsassin bei Vollbremsung leicht verletzt

Leicht verletzt wurde Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr eine 40-jährige Mitfahrerin, die mit einem Linienbus im Kastanienweg unterwegs war. Der Fahrer musste nach einem Anfahrvorgang unvermittelt stark abbremsen, da ein Autofahrer vor ihm unvermittelt in eine Einfahrt abgebogen war. Eine 40-jährige Passagierin, die mit einem Kinderwagen an der Hand im Bus stand, verlor das Gleichgewicht und prallte gegen eine Haltestange und verletzte sich im Bauchbereich. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme verzichtete sie zunächst auf eine ärztliche Behandlung. Das Baby war im Kinderwagen gut gesichert und blieb völlig unverletzt.

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern zwischen 16 und 20:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Kulmbacher Straße einen schwarzen Toyota am rechten hinteren Kotflügel. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 06021/857-2230.

Unfälle in der Schweinheimer Straße:

Zu gleich zwei Unfällen kam es Dienstag in der Schweinheimer Straße. Gegen 15:30 Uhr musste ein 79-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Golf die Schweinheimer Straße befuhr, verkehrsbedingt halten. Eine 23-jährige Fahrerin mit ihrem Audi erkannte die Situation zu spät. Sie bremste noch ab und versuchte nach rechts auszuweichen, prallte dennoch in das Heck des VW. Mit ihren Rädern kam sie dabei an den Bordstein. Der Winkel war so ungünstig, dass der Audi auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Verletzt wurde jedoch niemand, es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Etwa 45 Minuten später kam es an der Kreuzung Schweinheimer Straße/Südbahnhofstraße zu einem weiteren Unfall. Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Opel berechtigt in die Kreuzung ein, da die Ampel "Grün" zeigte. Sie konnte verkehrsbedingt die Kreuzung jedoch nicht komplett räumen, als die Ampel für den Querverkehr auf "Grün" umschaltete. Ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr daraufhin mit seinem BMW in die Kreuzung ein, übersah jedoch die Opel-Fahrerin und fuhr seitlich in das Heck. Die gesamten Sachschäden belaufen sich hier auf ca. 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeiinspektion Aschaffenburg