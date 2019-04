Streit wegen Parksituation: Schraube im Reifen

Als sie gerade am losfahren wollte, bemerkte sie ein entsprechendes Geräusch. Kurz zuvor hatte sie einen Zettel an der Windschutzscheibe gefunden, bei der sich jemand unbekanntes über die Parksituation beschwert hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Auto. Die Anwohnerin hatte Glück, dass sie die Schraube noch rechtzeitig bemerkt hatte. Wenn es auf Grund des Schadens zu einem Unfall gekommen wäre, wären auf den, derzeit noch unbekannten Täter weitere Anzeigen hinzugekommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06021/857-2230.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schönbornstraße am Montagnachmittag wurden Beamte der Aschaffenburger Polizei schnell misstrauisch. Nachdem sich im Rahmen der Kontrolle die Hinweise auf aktuellen Drogenkonsum mehrten, wurde bei der 26-jährigen Auto-Fahrerin eine Blutentnahme angeordnet. Sie musste ihr Fahrzeug stehen lassen und ohne ihr Auto den Weg fortsetzen.

Gegen 19.00 Uhr wurden die Beamten in der Hanauer Straße ebenfalls fündig. Bei einer Verkehrskontrolle wurden bei einem 33-jährigen Opel-Fahrer aus dem Landkreis einige Ausfallerscheinungen festgestellt, die mutmaßlich auf Drogeneinwirkung zurückzuführen sind. Klarheit wird hier eine, auf der Dienststelle durchgeführte Blutentnahme bringen. Auch hier wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden unterbunden. Beide Fahrer erwarten bei einem positiven Testergebnis mindestens ein Bußgeld von 500 Euro.

Wildunfall

Am Dienstagfrüh Um kurz vor 05.00 Uhr kam es in der Großostheimer Straße zu einem Wildunfall. Ein 56-jähriger Auto-Fahrer konnte mit seinem Audi einem Reh nicht mehr ausweichen, welches kurz vor der Bahnunterführung die Straße kreuzte. Das Reh hat den Unfall nicht überlebt, im Gegensatz zum Audi. Allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Laster überfährt Leitpfosten und beschädigt Bankett

Kleinostheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmittag, gegen 13.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lkw die B 8 von Karlstein kommend in Richtung Kleinostheim. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Zudem beschädigte er das Bankett. Nach ersten Hinweisen solle es sich um einen grünen Lkw handeln. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die zu der Zeit ebenfalls an der Örtlichkeit waren und einen solchen Lkw wahrgenommen haben. Tel.: 06021/857-2230.

Polizei Aschaffenburg/red