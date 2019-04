Aschaffenburg: Mit Betäubungsmittel im Blut am Steuer erwischt

Hierbei führte der 22-jährige Fahrer einen Urin-Drogen-Test durch, der positiv auf THC verlief. Zudem stellten die Beamten diverse Betäubungsmittelutensilien bei dem jungen Fahrer fest. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der BMW-Fahrer musste die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 22-Jährige hat nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld zu rechnen.

Rechts-vor-links missachtet - Motorradfahrer verletzt

Am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein Motorrad der Marke BMW die Spessartstraße in Fahrtrichtung Schweinheimer Straße. An der Kreuzung zur Medicusstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Opel, der vorfahrtsberechtigt war. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Aschaffenburger Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.

Mercedes-Stern abgebrochen

Der Eigentümer eines Mercedes stellte in der Nacht von Samstag, 19.00 Uhr auf Sonntag, 09.30 Uhr sein Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Betgasse ab. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass ein unbekannter Täter den typischen Mercedes-Stern auf der Motorhaube abgebrochen hatte. Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfälle mit Tieren

Heimbuchenthal. Am Sonntag, gegen 21.25 Uhr, befuhr ein Mitsubishi die Kreisstraße AB 9 in Fahrtrichtung Volkersbrunn. Hierbei querte ein Hase die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier verstarb noch vor Eintreffen der Streife. Der vordere linke Radkasten des Autos wurde beschädigt.

Weibersbrunn. Ein Renault befuhr am Montag, gegen 01.08 Uhr, die Kreisstraße AB 5 in Richtung Rothenbuch. Als ein Reh die Straße passierte, wurde es von dem Fahrzeug erfasst und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Mercedesfahrer fährt alkoholisiert

Großostheim. Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein Mercedes die Ostendstraße und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest, weshalb sie einen Alkotest durchführte. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Die 64-Jährige begleitete die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem ihr Führerschein beschlagnahmt wurde, konnte sie die Dienststelle verlassen. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Polizei Aschaffenburg/red