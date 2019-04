Unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Durch die Streifenbesatzung konnte der Fahrer dann in der Wermbachstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde neben dem beschädigten Fahrzeug und zwei platten linken Reifen auch deutlicher Alkoholeinfluss beim Fahrzeugführer festgestellt. Neben einer Blutentnahme zur Feststellung des exakten Alkoholwertes wurde auch das Fahrzeug abgeschleppt und ein Strafverfahren eingeleitet. Daneben bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg Personen, die durch den Fahrzeugführer gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter 06021/857-0 bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Unfallflucht nach Türschlag

Eine unschöne Entdeckung musste am Freitag, den 05.04.2019, ein 24-jähriger Seat-Fahrer machen, als er gegen 18:30 Uhr zu seinem Fahrzeug auf einen Supermarktparkplatz in der Seidelstraße in Aschaffenburg zurückkam. Er stellte fest, dass jemand eine Türe gegen sein Fahrzeug geschlagen hatte. Der Verdacht bestand hierbei gegen einen danebenstehenden BMW. Als dessen Fahrer zurückkehrte und mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, wies er jede Schuld von sich und entfernte sich von der vermeintlichen Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen. Weitere Ermittlungen aufgrund der Verkehrsstraftat der Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Ladendiebstahl in Supermarkt

Am Freitag, den 05.04.2019, gegen 16:43 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Lange Straße in Aschaffenburg, dass er soeben eine Ladendiebin festgestellt habe. Insgesamt entwendete die 47-jährige Diebin Lebensmittel im Wert von fast 40 Euro. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Unsichere Fahrweise führt zur Sicherstellung des Führerscheines

Großostheim: Seine unsichere Fahrweise wurde einem 52-jährigen Fahrzeugführer am Samstag, den 06.04.2019, gegen 01:15 Uhr in der Babenhäuser Straße in Großostheim zum Verhängnis. Nachdem er so die Aufmerksamkeit einer Funkstreife auf sich gezogen hatte, wurde er anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da hierbei erheblicher Alkoholeinfluss festgestellt wurde, musste sich der Fahrer anschließend einer Blutentnahme unterziehen, sowie seinen Führerschein und seine Autoschlüssel in amtliche Verwahrung begeben. Die Höhe der Strafe und die Dauer des Fahrerlaubnisentzuges obliegen nun der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Alkoholverbot für Fahranfänger missachtet

Großostheim: Ein 18-jähriger Fahrer missachtete am Samstag, den 06.04.2019, gegen 02:20 Uhr, das für ihn noch geltende komplette Alkoholverbot. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Zur Welzbachhalle konnte dennoch Alkoholeinfluss festgestellt werden. Der VW-Fahrer musste seine Fahrt entsprechend beenden und auf der Dienstelle einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen. Ihn erwartet nun eine entsprechende Bußgeldanzeige.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Dammbach: Eine weitere Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde am Freitag, den 05.04.2019, gegen 20:15 Uhr, durch eine Streifenbesatzung in Dammbach festgestellt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt und nach erforderlicher Blutentnahme ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Schadensträchtiger Kleinunfall

Haibach: Zu einen Kleinunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Schaden von über 10.000 Euro kam es am Samstag, den 06.04.2019, gegen 01:30 Uhr, in der Würzburger Straße in Haibach. Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr auf ein vor ihr fahrendes Fahrzeug auf und schob dieses wiederum auf einen davor stehenden BMW. Alle Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

vd/Polizei Aschaffenburg