Kleintransporter in Schieflage

Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Beamten der Verkehrspolizei Aschaffenburg stellte sich der Grund der Schieflage schnell heraus. Der Transporter mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg war um 75 Prozent überladen war. Die Weiterfahrt wurde bis zur Umladung der Fracht auf ein weiteres Fahrzeug unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sailauf: Am Freitagabend stach ein Opel einer Streifenbesatzung ins Auge, als er die A3 in Richtung Frankfurt in leichten Schlangenlinien befuhr. Eine durchgeführte Kontrolle ergab, dass der 20-Jährige Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahranfänger erwartet nun ein Strafverfahren.

Verbotene Waffen aufgefunden

Goldbach: Im Rahmen einer Kontrolle auf der A3 in Richtung Norden, wurden in einem VW mit Gummersbacher Zulassung, in dessen Inneren drei Springmesser, zwei Teleskopschlagstöcke, sowie ein Elektro-Impulsgerät aufgefunden. Gegen die drei Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 19 und 21 wird nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz vorgelegt. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

vd/VPI Aschaffenburg