Tatort Hasenkopf: Viele ??? vor BGH-Termin

Für Jürgen R. ist es ein erster Erfolg: Der Mordversuch vor mehr als 30 Jahren auf dem Hasenkopf-Berg in Aschaffenburg (siehe Hintergrund), wegen dem er zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, wird vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. Offen bleibt bis zum Termin am 26. Juni allerdings, worum es dann überhaupt gehen wird. Juristisch könnte es sich um Feinheiten drehen – für R. ist momentan noch alles möglich.

Erster Senat entscheidet

Das Landgericht Aschaffenburg verurteilte ihn im Mai 2018, im Folgemonat legte der Angeklagte Revision gegen die erstinstanzliche Entscheidung ein. Damit wurde statt der Aschaffenburger Staatsanwaltschaft die Bundesanwaltschaft zuständig. Sie nahm Stellung zur Revision und wird am Verfahren am BGH beteiligt sein, wie der Leitende Oberstaatsanwalt in Aschaffenburg, Axel Weihprecht, unserer Redaktion sagte. Sollte der Fall zurück an ein Landgericht gehen, sei die Staatsanwaltschaft vor Ort zuständig. Auch Nebenklagevertreter Christoph Jahrsdörfer reichte eine Stellungnahme für seine Mandantin Ursula B. ein und wird nach Karlsruhe fahren, wo der erste Senat über die Revision entscheidet.

Laut Jahrsdörfer ist es momentan nicht klar, was den BGH-Richtern am Urteil aus Aschaffenburg nicht passt. »Der BGH hält sich diesbezüglich sehr bedeckt«, sagte der Anwalt unserer Redaktion. Verteidiger Jürgen Vongries teilte ebenfalls mit, dass er nur vermuten könne, was der Senat am Urteil des Landgerichtes für fehlerhaft halten könnte. »Wir gehen davon aus, dass es möglicherweise um den unterbliebenen Härtefallausgleich geht«, fügte er an.

Bei diesem Punkt geht es darum, eine Gesamtstrafe für mehrere Taten zu bilden, denn R. war in der Vergangenheit bereits verurteilt worden. Einfach gesprochen: Einzelne Strafen werden miteinander verrechnet. Die Verteidigung zielt auf eine niedrigere Strafe ab, sie hält das Urteil für zu hart. R. selbst werde am Verhandlungstag in Karlsruhe nicht anwesend sein, da es nur um Rechtsfragen gehe, informierte Vongries.

Mehrere Szenarien

Für den Ausgang des Juni-Termins gibt es folgende Szenarien:

• 1. Revision als unbegründet verworfen: Der BGH bestätigt das Urteil aus Aschaffenburg vollständig und damit auch die Strafe. Das Verfahren ist dann abgeschlossen. Üblicherweise wird ein solcher Beschluss aber schriftlich mitgeteilt, also ohne Termin am BGH, weshalb diese Option nach Meinungen aus Juristenkreisen unwahrscheinlich ist.

• 2. Revision teilweise erfolgreich: Der Senat sieht rechtliche Probleme in Teilbereichen des Urteils. Der Fall wird entweder an eine andere Kammer des Ausgangsgerichts zurückgegeben – das ist gängig – oder an ein anderes Landgericht in Bayern. Es geht dann ausschließlich um die kritischen Einzelpunkte. Beispielsweise kann nur die Strafe geändert werden oder die Strafe bleibt gleich, aber die Begründung ändert sich.

• 3. Revision komplett erfolgreich: Die BGH-Richter heben das Urteil aus Aschaffenburg vollumfänglich auf. Der Prozess muss neu geführt werden, inklusive Beweisaufnahme. Der BGH bestimmt ein Gericht, entweder in Aschaffenburg – dort dann eine andere Kammer – oder ein anderes bayerisches Landgericht. In der Praxis ist dies meist ein benachbartes Gericht, etwa in Würzburg oder Schweinfurt. Am Ende könnte ein völlig anderes Urteil stehen.

• 4. Revision komplett erfolgreich: Der BGH hebt das erstinstanzliche Urteil vollständig auf und urteilt – ohne Beweisaufnahme – selbst neu. Dies kommt nur vor, wenn die rechtlichen Vorgaben eine einzige andere Möglichkeit vorsehen. Die Verurteilung aus Aschaffenburg wegen Mordversuchs wird aber wohl nicht strittig sein.

Nina Lenhardt