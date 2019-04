Junger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Pkw Daimler befuhr die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Franz-Göhler-Straße. Zeitgleich fuhr ein 9-jähriger Fahrradfahrer in den Kreuzungsbereich Brunnenstraße/Brunnenstraße aus Richtung Scharrgasse ein und missachtete die Vorfahrt der Daimler-Fahrerin. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Junge zu Fall. Er zog sich eine Schürfwunde zu. Das vorbildliche Tragen eines Sturzhelmes verhinderte weitere Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort nicht von Nöten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Der 9-Jährige hat aufgrund seines Alters mit keiner Strafe seitens der Polizei zu rechnen.

Cabrio-Verdeck zerschnitten

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr, ein BMW Cabrio. Das Fahrzeug war im Faustweg abgestellt und weist nun ein zerschnittenes Cabrio-Verdeck auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Hösbach: Am Mittwoch, gegen 23:55 Uhr, befuhr ein Audi die Kreisstraße AB 4 von Waldaschaff in Richtung Rothenbuch. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem kreuzenden Reh. Das Tier verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Ob es zur Beschädigung des Audis kam, wird noch ermittelt.

vd/Polizei Aschaffenburg