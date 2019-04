Führerschein abgegeben und trotzdem gefahren

Hierbei konnte der 40-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, da ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Seine Fahrt endete an der Kontrollörtlichkeit und er musste seine Schlüssel den Polizeibeamten überlassen. Nun wird er wegen Fahren trotz Fahrverbot angezeigt.

Zaun beschädigt

Am Mittwoch, zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr, vernahmen Zeugen einen lauten Knall im Oberen Fahrbachweg. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Laster rückwärts entlang der Straße. Erst im Nachhinein wurde festgestellt, dass der Zaun eines Wohnanwesens beschädigt ist. Der entstandene Sachschaden wird ermittelt. Hinweise zu dem flüchtigen Laster-Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kratzer an Audi

Am Dienstag verursachte ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr Schäden an einem Audi. Dieser war in der Daimlerstraße abgestellt und weist nun Kratzspuren am hinteren Stoßfänger auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Am Montag, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein Kia den Haselmühlweg von Damm in Richtung Goldbach. Hierbei kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Unfallflucht

Am Dienstag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Mazda. Dieser war in der Zeit von 07.20 Uhr bis 17.40 in der Raiffeisenstraße abgestellt und weist nun einen Schaden an der rechten Beifahrertür auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/red