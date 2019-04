Aschaffenburg: Sachschaden nach Unfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Sonntag, 02:00 Uhr, bis Montag, 11:52 Uhr, einen Mercedes. Dieser war auf dem Parkplatz in der Suicardusstraße abgestellt und weist nun einen Heckschaden auf. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Gleich drei Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs

Bereits am 24.03.2019 wurde ein Citroen in der Hanauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 23-jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen, obwohl er nach eigenen Angaben die notwendige Prüfung vor zwei Monaten erfolgreich abgelegt habe. Die Ermittlungen deckten die Lüge auf, denn der Citroen-Fahrer hatte nie eine Fahrerlaubnis beantragt.

Am Montag, gegen 19:50 Uhr, zogen Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen BMW in der Schillerstraße aus dem Verkehr. Der Fahrer wurde bei einem Handyverstoß erwischt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Führerschein des BMW-Fahrers gerichtlich eingezogen werden sollte. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Der dritte Sachverhalt dieser Art zog sich am Dienstag, gegen 02:10 Uhr, zu. Hier wurde ein Mercedes in der Duccastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, sodass die Fahrt des 28-Jährigen an der Kontrollörtlichkeit endete. Da das Fahrzeug zudem einen Defekt aufwies, halfen die Beamten das Fahrzeug an einen verkehrssicheren Stellplatz zu schieben.

Alle drei Fahrer werden nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Vier Wildunfälle

Heigenbrücken. Ein BMW befuhr am Montag, gegen 19:50 Uhr die Staatsstraße 2317 von Weibersbrunn kommen in Richtung Heimbuchenthal und kollidierte mit einem kreuzenden Reh. Das Tier entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Fahrzeugschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Dammbach. Gegen 20:40 Uhr, befuhr ein VW Polo die Staatsstraße 2317 zwischen Dammbach und Rohrbrunn. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Bis die Fahrzeugführerin ihren VW bis zum Stillstand abgebremst hatte, rannten circa drei weitere Rehe in die Fahrzeugseite. Die Tiere blieben augenscheinlich unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rothenbuch. Kurz darauf, gegen 21:00 Uhr, fuhr ein Audi entlang der Staatstraße 2317. Zwischen Weibersbrunn und Rothenbuch lief ein Rehwild vor das Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Das Tier erlag seinen Verletzungen. Das Fahrzeug wurde in Höhe von circa 2000 Euro beschädigt.

Sailauf. Der vierte Wildunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 00:35 Uhr, auf der Kreisstraße AB 2. Hierbei war ein Skoda Superb von Wiesen kommend in Richtung Sailauf unterwegs und kollidierte mit einem kreuzenden Reh. Das Fahrzeug wies daraufhin einen Schaden in Höhe von circa 4000 Euro auf. Das Tier musste aufgrund seiner Verletzungen durch einen Schuss mit der dienstlichen Pistole erlöst werden.

Reifen platt

Sailauf. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 07:20 Uhr, einen Opel Corsa. Dieser war in der Bergstraße abgestellt und weist nun einen platten Reifen auf. Ob dieser zerstochen wurde oder die Luft abgelassen wurde, ist nun Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizeiinspektion Aschaffenburg