Motorradfahrer bei Unfall schwerst verletzt

Gegen 16.45 Uhr wollte eine BMW-Fahrerin von Niedernberg kommend in Höhe eines Großostheimer Aussiedlerhofes nach links abbiegen. Ein ihr nachfolgender Motorradfahrer bremste ab. Der hinter ihm fahrende Harley-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und prallte in das Heck des BMW. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst musste er per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kreisstraße AB3 musste aufgrund des Unfalls über zwei Stunden lang komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Niedern

berg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

