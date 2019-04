Harley-Fahrer im Kreisel übersehen

Kurz darauf ordnete sich ein wartepflichtiger Opel aus der Schwarzwaldstraße kommend ebenfalls in den Kreisel ein und touchierte das Kraftrad am Hinterrad. Der Harley-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht an Arm und Bein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Kleinkraftradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein Audi die Obernauer Straße von Aschaffenburg kommend in Fahrtrichtung Sulzbach. Hierbei bremste der 41-jährige Fahrer aufgrund der von Grün- auf Gelblicht wechselnden Ampel sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Dies nahm ein nachfolgender 16-jähriger Rollerfahrer zu spät wahr und fuhr dem Audi auf. In Folge dessen fiel der Jugendliche auf die Heckscheibe des Pkw und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Zwei Unfallfluchten

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 18:00 Uhr, war ein silberner Daimler in der Münchstraße abgestellt. Im Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug die Frontstoßstange des Daimlers. Er ist nun in Höhe von 500 Euro beschädigt.

Ein weiteres unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Samstag in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr einen Pkw Ford. Dieser war auf einem Parkplatz in der Schönbornstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden am rechten Heck fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Daimler-Fahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Am späten Sonntagabend, gegen 23:15 Uhr, wurde ein Daimler Chrysler in der Steubenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte der 25-jährige Fahrer der Streifenbesatzung einen ausländischen Führerschein aus. Dieser stellte sich bei genauer Betrachtung als Falsifikat heraus, weshalb er sichergestellt wurde. Da der Daimler-Fahrer keinerlei gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurde eine Weiterfahrt unterbunden. Der junge Mann wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet

Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, parkte eine Dame ihren VW Golf auf dem Parkplatz des Friedhofes im Stockstädter Weg. Als sie nach zehn Minuten zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihrer Handtasche fest. Diese war im Kofferraum gelagert und enthielt ihr Handy, diverse Dokumente und Bargeld. Es waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Wie der unbekannte Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangen konnte, ist noch nicht bekannt. Der Beuteschaden beträgt in etwa 150 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Missglücktes Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Heigenbrücken: Am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2317 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine Toyota-Fahrerin fuhr von Heigenbrücken in Richtung Jakobsthal. Hierbei entschied sich die 46-Jährige zu Wenden und befuhr daher zunächst den rechtsbefindlichen Parkstreifen. Als sie ihre Wendemanöver begann, übersah sie einen von hinten nahenden Kraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 46-jährige Fahrer wurde hierdurch leicht an Knie und Schulter verletzt und kam zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus. Sein Sozius blieb unverletzt. Die Toyota-Fahrerin erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Nummernschilder geklaut

Bessenbach-Keilberg: Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:40 Uhr, beide Kennzeichen eines weißen BMW. Das Fahrzeug war auf einem Pendlerparkplatz am Unterbessenbach abgestellt. Die gestohlenen Nummernschilder lauten: WÜ-MS1302.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg