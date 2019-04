Betrunkener Bootsführer verliert Kontrolle über Sportboot

Vor Ort wurde dann festgestellt, dass ein 38-Jähriger aus dem Kreis Aschaffenburg mit seinem Sportboot eine schnelle Kurvenfahrt im Floßhafen Aschaffenburg durchführte. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Boot. In Folge dessen prallte das Boot gegen den Anlegesteg eines Ruderclubs. Dabei ging eine 40-jährige Bootsinsassin über Bord, sie blieb bei dem Sturz in den Main unverletzt. Der Bootsführer hatte nicht so viel Glück, er wurde bei dem Aufprall gegen sie Frontscheibe geschleudert, wobei er sich nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen zuzog. Das Sportboot erlitt vermutlich einen Totalschaden, zudem wurde der Anlegesteg beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10 000 Euro geschätzt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Bootsführer alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Mann musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Für Bootsführer sind die gleichen Alkoholgrenzwerte wie für Auto-Fahrer gültig, ab einem Wert von 1,1 Promille ist man absolut Fahruntüchtig. Den Herrn erwartet deshalb nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Kriminalitätsgeschehen und Ereignisse aus der Verkehrsüberwachung:

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Am Sonntag wurde gegen 18 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer ein betrunkener Laster-Fahrer auf der Rastanlage Spessart mitgeteilt. Der besagte 53-jährige Rumäne konnte dann durch die herbeigeeilte Streife schlafend in der Fahrerkabine seines Sattelzuges festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab 2,36 Promille. Eine Fahrt im betrunkenen Zustand konnte dem Herrn jedoch nicht nachgewiesen werden, da er bereits längere Zeit auf der Rastanlage parkte und hier seine vorgeschriebene Ruhezeit einbrachte. Da aber davon auszugehen war, dass er in den nächsten Stunden seine Fahrt fortsetzten wollte, wurde der Fahrzeugschlüssel des Sattelzuges bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit durch die Streife sichergestellt.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red