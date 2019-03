Autofahrer wohl mit über drei Promille neben Fahrzeug eingeschlafen

Zunächst war er nicht ansprechbar. Erst nach mehrmaliger Ansprache reagierte der 38-jährige etwas verwirrt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ein Rettungsfahrzeug angefordert, um den Gesundheitszustand zu überprüfen. Ein Alkotest war aufgrund seines Zustandes nicht möglich. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Ukrainer in Gewahrsam genommen und in die Zelle der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach eingeliefert.

Am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr konnte ein Alkotest durchgeführt werden, rund 11 Stunden nach der Einlieferung. Der Wert war beachtlich und lag mit immer noch 1,3 Promille deutlich über der Fahrtauglichkeit. Bei einem Erwachsenen liegt der durchschnittliche Abbau von Alkohol bei ca. 0,2 Promille je Stunde. Also dürfte der Ukrainer mit weit über 3 Promille neben seinem Fahrzeug eingeschlafen sein. Die Weiterfahrt dürfte sich bis in den späten Sonntagnachmittag verzögern.

Ohne Führerschein mit Sportboot unterwegs

Kleinostheim:

Die ersten Sonnenstrahlen locken nicht nur Motorradfahrer auf die Staße, auch Sportbootbesitzer nutzen nach der Winterpause die ersten warmen Tage für eine Ausfahrt. Doch wie im Straßenverkehr gilt auch hier - fahren darf nur der, der auch eine Berechtigung zum Führen hat. Keine Berechtigung hatte ein Sportbootführer, der auf dem Main bei Kleinostheim von der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg kontrolliert wurde. Auf ihn kommt eine entsprechende Anzeige zu.

Polizei Aschaffenburg-Hösbach/kick