Stark betrunkener 42-Jähriger verletzt Freundin mit Messer

Gegen 16 Uhr ist die Polizei gerufen worden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sie in der Aschaffenburger Bernhardstraße mit ihrem Lebensgefährten aneinandergeraten war. Während der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, konnte ihr 42-jähriger Lebensgefährte in seiner Wohnung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Nachdem dieser stark alkoholisiert war, ein erster Test ergab einen Wert von 2,66 Promille, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Da sich bei der weiteren Sachbearbeitung Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung ergaben, wurde er wegen gleichzeitiger Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Stadt Aschaffenburg

Unbekannter fährt geparktes Fahrzeug an und fährt weiter

Eine Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag, zwischen 06:15 Uhr und 17:45 Uhr auf dem sogenannten Suicardusparkplatz ereignet hat, wurde am Samstag bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. In besagtem Zeitraum hatte eine 21-Jährige ihren weißen Opel Corsa auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zurück zu ihrem Fahrzeug kam musste sie feststellen, dass dieses einen Frontschaden aufwies. Vom Verursacher fehlt des Schadens, der auf ca. 1.000,- geschätzt wird, fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der Darmstädter Straße zu einem Auffahrunfall. Die 78-jährige Fahrerin eines Mercedes hatte offenbar zu spät bemerkt, dass der vor ihr fahrende VW verkehrsbedingt abgebremst werden musste. Sowohl sie, wie auch der 22-jährige VW-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen mindestens 5.500,- Euro betragen.

Fahrradfahrerin bekommt Fliege ins Auge und stürzt

Eine leichtverletzte Fahrradfahrerin wurde der Polizei am Samstagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, mitgeteilt. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg herausstellte, war die 74-jährige Dame mit dem Fahrrad in der Brentanostraße unterwegs, als ihr eine Fliege ins Auge flog. Die Radlerin griff sich daher ans Auge und verriss den Lenker ihres Gefährts, wodurch sie zu Sturz kam und sich eine kleinere Platzwunde über dem Auge zuzog. Die Seniorin musste nach Erstversorgung an der Unfallstelle ins Klinikum verbracht werden.

Auffahrer mit vier beteiligten Pkw

Zu einem weiteren Auffahrunfall in der Darmstädter Straße kam es am Samstag gegen 12:10 Uhr. Ein 34-jähriger Mercedesfahrer, der in Richtung Stockstadt unterwegs war, war offenbar von dem plötzlich stockenden Verkehr überrascht und fuhr auf dem vor ihm fahrenden Citroen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen auf den davor fahrenden VW geschoben und dieser auf ein viertes Fahrzeug, einem weiteren Mercedes. Der Unfallverursacher erlitt durch das Öffnen des Airbags eine Verletzung am Arm. Zudem mussten er, wie auch die gleichaltrige Citroenfahrerin wegen einem sogenannten Schleudertraume in Kliniken eingeliefert werden. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte mindestens 20.000,- Euro betragen.

Angetrunken am Steuer

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Beamte einen 31-Jährigen, der mit einem Mitsubishi in der Hanauer Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte. Nachdem ein erster Test eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille und ein zweiter Test eine von 1,18 Promille, musste sich der Mann aus dem Kreis Aschaffenburg einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Vorfahrtsverstoß an ausgeschalteter Ampel

Eine 26-jährige VW-Fahrerin verursachte am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Würzburger Straße / Schweinheimer Straße / Berliner Allee. Die junge Frau wollte dort von der Schweinheimer Straße geradeaus in die Berliner Allee fahren. Hierbei kollidierte sie mit einem Mercedes, der auf der Würzburger Straße stadteinwärts gelenkt wurde. Da die dortige Ampelanlage außer Betrieb war, war die gleichaltrige Mercedesfahrerin vorfahrtsberechtigt. Beide Damen blieben unverletzt, jedoch war ein Gesamtschaden von ca. 11.000,- Euro zu beklagen.

Ohne Helm und ohne Versicherung unterwegs

Am Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Ruchelnheimstraße in Obernau ein junger Mann auf, der dort ohne Helm ein Mofa führte. Der Verzicht auf den Schutzhelm ist jedoch das kleinere Problem. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Mofa nicht mehr versichert ist und der 17-jährige Fahrer keine Mofaprüfbescheinigung besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

33-Jähriger klaut Leergut

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, wurde ein 33-Jähriger von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie er aus dem Außenbereich eines Getränkemarktes in der Kulmbacher Straße vier Leergutkästen entwendete. Der Langfinger machte sich zunächst mit dem Diebesgut aus dem Staub, konnte ca. eine Stunde später jedoch von dem Zeugen auf dem dortigen Parkplatz wiedererkannt werden. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte den Tatverdächtigen schließlich antreffen und dessen Personalien feststellen.

Nach Gewahrsamnahme kurz in Freiheit

Nur kurz nach ihrer Entlassung aus einem Polizeigewahrsam musste eine 32-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg erneut den Weg in eine Haftzelle antreten. Die Dame wurde am Samstagmorgen, nachdem sie ausreichend ausgenüchtert war, aus einem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen 11:00 Uhr hatte sich die Dame, inzwischen bei einem Bekannten in der Nelseestraße untergekommen, erneut in einen hilflosen Zustand versetzt, so dass der Rettungsdienst und die Polizei hinzugerufen wurden. Nachdem die Frau geweckt wurde und sie die eingesetzten Kräfte wahrnahm, begann sie diese in unflätigster Weise zu beleidigen. Eine erneute Gewahrsamnahme war die Folge. Zudem muss sie sich wegen ihrer Ausdrucksweise in einem Strafverfahren verantworten.

Geldbörsendiebstahl

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein Unbekannter in einem Geschäft der City-Galerie und entwendete den Geldbeutel einer 43-Jährigen. Die Dame war am Samstag gegen 11:40 Uhr mit Kinderwagen in einem Schuhgeschäft. Als sie den Kinderwagen für kurze Zeit unbeobachtet ließ, wurde daraus ihre Geldbörse mit über 300,- Euro Bargeld entwendet. Da bislang keinerlei Ermittlungsansätze vorhanden sind, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Handy unbeaufsichtigt in Drogeriemarkt

Ein 46-Jähriger hatte am Samstag gegen 15:30 Uhr sein Handy am Fotoautomat einer Drogerie in der City-Galerie angeschlossen, um Fotos herunterzuladen. Während des Ladevorgangs schaute er sich im Geschäft um. Die Zwischenzeit nutzte ein Unbekannter und stahl das unbeaufsichtigte Handy. Täterhinweise liegen nicht vor, weshalb Zeugen der Tat gebeten werden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mann traktiert Kollegen mit Holzhocker

Gegen 20:40 Uhr gerieten am Samstag zwei Arbeitskollegen im Stockstadter Weg in Streit. In dessen Verlauf schlug ein 42-Jähriger seinem 26-jährigen Kontrahenten einen Holzhocker gegen den Kopf, so dass dieser eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitt. Dieser musste daher ins Klinikum verbracht werden. Gegen den Älteren wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Landkreis Aschaffenburg

Vorfahrtsverstoß beim Abbiegen

Bessenbach. Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin die Bessenbachstraße in Fahrtrichtung Straßbessenbach. An der Einmündung zur Staatsstraße 2312 wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden, bevorrechtigten Hyundai. Durch den folgenden Zusamenstoß entstand an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden, was einen Gesamtwert von ca. 18.000,- Euro entspricht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn durch die Feuerwehr Bessenbach gereinigt werden. Die Unfallverursacherin und ihr 80-jähriger Unfallgegner überstanden die Kollision glücklicherweise unverletzt.

Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

Großostheim. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, in der Aschaffenburger Straße. Dort war ein 19-jähriger Alfafahrer ortsauswärts unterwegs, als an der Kreuzung zur Wendelin-Veit-Straße und der Stadtseestraße ein Geländewagen der Marke Mercedes in den Kreuzungsbereich gelenkt wurde und es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Mercedesfahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle in die Wendelin-Veit-Straße. Von diesem ist lediglich bekannt, dass er mit polnischer Zulassung versehen ist. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/kick