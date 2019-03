Randale und Schläge in Aschaffenburg und Kleinostheim

Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag kam es in der Ottostraße zwischen mehreren Jugendlichen, im Alter von 14 bis 18 Jahren, zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Im Verlauf der Streitigkeit sollen diese von anderen Jugendlichen geschlagen und zu Boden gebracht worden sein. Genauere Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt jedoch gegen mehrere Personen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jugendliche verschaffen sich unerlaubt Zugang zu Grundschule

Goldbach. Am späten Freitagabend sind wohl mehrere, bisher unbekannt Jugendliche Am Wingerl in die dortige Grundschule eingestiegen. Dies wurde von der zuständigen Schulleiterin beobachtet, die umgehend die Polizei verständigte. Bei Eintreffen der Streife hatten sich die Personen wieder aus der Schule entfernt. Bereits in der vergangenen Woche sollen sich mehrere Jugendliche in der Grundschule unerlaubt aufgehalten haben und dabei einen Feuerlöscher entwendet und anschließend entleert haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Randale am Bahnhof in Kleinostheim

Kleinostheim. Am Freitagmittag haben drei Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren am Bahnhof in Kleinostheim die Glasscheibe eines Informationskastens mit einem Nothammer eingeschlagen. Die Personen konnten noch an der Tatörtlichkeit gestellt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten bei einem der Jugendlichen zudem zwei Einhandmesser aufgefunden werden. An dem Glaskasten entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Zudem wurde die Rückwand des Glaskastens mit einem Schriftzug beschmiert. Die drei Täter erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Junger Mann nach Körperverletzung mit größerer Menge Rauschgift gestellt

Aschaffenburg. Am späten Freitagabend kam es in der Leinwanderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann und einer 38-jährigen Frau. Dabei soll der Mann der Frau mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend ist er zusammen mit einem Freund geflüchtet, wobei die Beiden noch an der Tatörtlichkeit mehrere Scheiben beschädigten. Wenig später wurden sie in der Maximilianstraße angetroffen, nachdem der 18-jährige über ein Auto gelaufen ist, das er zuvor auf der Hanauer Straße gestoppt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Mann mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nach Sachbeschädigung führt Blutspur zum Täter

Aschaffenburg. Am Freitagabend schlug ein 29-jähriger Mann in der Ludwigstraße eine Werbetafel des dortigen Dönerladens ein, wobei er sich wohl an der Hand verletzte. Eine Streifenbesatzung konnte den Mann nämlich in einem nahegelegenen Wohnanwesen antreffen, nachdem sie der Blutspur gefolgt waren, die von der Tatörtlichkeit zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes führte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden an der Werbetafel liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Polizei stoppt insgesamt sieben alkoholisierte Autofahrer

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten insgesamt sieben alkoholisierte Fahrzeugführer im Innenstadtbereich von der Polizei angehalten werden. Im Rahmen polizeilicher Verkehrskontrollen ergaben bei fünf Fahrern die freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests Werte, die zum Teil deutlich über der gesetzlichen Maximalgrenze von 0,5 Promille liegen. Die Fahrer mussten sich anschließend einem weiteren, gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bei der Polizeiinspektion stellen und erwarten nun jeweils eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Zusätzlich konnten zwei Autofahrer kontrolliert werden, deren Promillewert so hoch war, dass diese sich einer Blutentnahme unterziehen mussten. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pkw-Fahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen wollte ein 37-jähriger Mercedesfahrer von der Treibgasse in die Luitpoldstraße abbiegen. Nachdem die Ampel auf „Grün“ schaltete bog der Mann nach links ab, wobei er eine 29-jährige Fußgängerin übersah. Diese wollte, nachdem auch die Fußgängerampel „Grün“ zeigte, die Luitpoldstraße überqueren. Die Frau wurde von dem Mercedes erfasst und fiel auf die Straße. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit wurde sie dabei nur leicht verletzt. Sie wurde dennoch zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Drogenaufgriff im Schlossgarten/Pompejanum

Aschaffenburg. Am Freitagmittag wurde eine Streifenbesatzung auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die sich in einem Pavillion im Schlossgarten aufhielten und abwechselnd an einer „Zigarette“ zogen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei der Zigarette um einen Joint handelt. Zudem wurde bei einem 19-Jährigen eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun gegen alle vier Personen wegen dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln.

Unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Zusammenstoß

Stockstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:30 Uhr und 01:30 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in der Schulstraße gegen den rechten Radkasten eines geparkten Opel. Der/die Unbekannte flüchtete nach dem Zusammenstoß ohne weitere Veranlassungen. Die 19-jährige Halterin des Opels bemerkte den Schaden erst später und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Audi über Nacht beschädigt

Mainaschaff. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein geparkter Audi in der Bahnhofstraße auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zudem wurde gegen die hintere Stoßstange getreten, sodass der Lack an dieser Stelle abbrach. Der 38-jährige Halter bemerkte den Schaden erst am Freitagmorgen und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der Sachschaden an dem grauen Audi beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen noch unbekannte(n) Täter.

Geparkter Mercedes angefahren

Mainaschaff. Am Freitag wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr ein geparkter Mercedes in der Mainparkstraße von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der 45-jährige Halter bemerkte den Schaden, der sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beläuft, und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Kriminalitätsgeschehen

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg