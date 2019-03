Tür geöffnet - Fahrradfahrer übersehen

Er touchierte mit seinem Zweirad die Kante der Fahrzeugtür und kam zu Fall. Hierdurch zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu. Weitere Verletzungen wurden durch einen Sturzhelm verhindert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, gegen 20:35 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Opel Zafira auf dem Volksfestplatz umher und wurde von einer Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die junge Frau für ihre Führerscheinprüfung üben wollte, die in zwei Wochen in Ungarn ansteht. Eine bereits gültige Fahrerlaubnis konnte sie jedoch nicht vorweisen. Daher wurde die Fahrt unterbunden. Die Opel-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige.

Da die Halterin des Pkw Opel diese Fahrt gestattet hatte, hat sie nun ebenfalls mit einer Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Mit Alkohol in der Atemluft am Steuer

Am Freitag, gegen 01:25 Uhr, wurde ein Fiat Ducato in der Löherstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Alkohol in der Atemluft des Fahrers festgestellt werden, weshalb ein Alkotest mit dem 29-Jährigen durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daraufhin wurde eine Weiterfahrt unterbunden und der Fiat-Fahrer musste die Beamten zur Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten. Da er einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest nicht durchführen konnte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Nun erwarten den 29-Jährigen ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Schimpfwort an eine Schule geschmiert

In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Freitag, 07:00 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter die gläserne Außenfassade einer Schule in der Ottostraße. Hierbei war mit buntem Sprühlack das Wort „Fuck“ angebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Keine gültige Fahrerlaubnis vorhanden

Heimbuchenthal: Am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, wurde ein Citroen im Bereich Heimbuchenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn gab der Fahrer zu, dass er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann, weshalb ihm eine Weiterfahrt untersagt wurde. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Zwei Bienenvölker entwendet

Mainaschaff: Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag zwei Bienenvölker samt der jeweiligen Behausung. Diese auffällig grünen Kästen standen zuvor mit fünf weiteren Völkern Am Eller. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg