Unfall in Aschaffenburg  Frau verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr, als eine 61 Jahre alte Mercedes-Fahrerin von der Maintalstraße kommend in die Bognerstraße abbiegen wollte. Dabei hatte sie vermutlich einen entgegenkommenden Kleinlastwagen übersehen, der in die Beifahrerseite des Mercedes prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes um die eigene Achse gedreht. Während die Insassen des Kleinlastwagens den Unfall unbeschadet überstanden, wurde die Fahrerin des Mercedes verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der rettungs- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr örtlich um die Unfallstelle geleitet. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn.

rah