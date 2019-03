Auffahrunfall mit einer Verletzten

Durch die Kollision wurden beide Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Unbekannter verkratzt Citroen

In der Zeit von Mittwoch, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 10:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw, der in der Bernhardstraße abgestellt war. Nun zieht sich ein Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite des Pkw Citroen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Kleinostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte in der Zeit von Sonntag, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 10:00 Uhr, einen BMW 3er. Dieser war in der Goethestraße abgestellt und weist nun Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Zudem hängt der linke Außenspiegel herunter. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Großostheim. Ein Ford Fiesta befuhr am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, die Ortsentlastungsstraße von Großostheim kommend in Richtung Pflaumheim. Hierbei überquerte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Tier erlag seinen Verletzungen an der Unfallörtlichkeit. Der Pkw wurde in Höhe von etwa 2000 Euro beschädigt.

