Bessenbach: Schlangenlinienfahrer mit 2,2 Promille erwischt

Der 51-jährige Fahrzeugführer fiel durch seine deutlich unsichere Fahrweise auf und fuhr in Schlangenlinien vor dem Polizeibeamten. Bis zum Eintreffen einer unmittelbar verständigten Streife der Aschaffenburger Polizei blieb der Beamte hinter dem Fahrzeug. Als der Streifenwagen dasFahrzeug schließlich im Ortsteil Keilberg stoppen konnte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest ein Ergebnis von rund 2,2 Promille.

Haftbefehl vollstreckt: Würzburg

In Würzburg befand sich ein Angehöriger der Operativen Ergänzungsdienste gegen 17.55 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Im Vorbeilaufen erkannte er in der Grombühlstraße einen 34-Jährigen, der aktuell mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg gesucht wird. Der Polizeibeamte legitimierte sich mit seinem Dienstausweis gegenüber dem 34-Jährigen und nahm diesen vorläufig fest. Im Anschluss übergab er ihn an eine zwischenzeitlich informierte Streife.

Während der 34-jährige Festgenommene in Würzburg in einer naheliegenden Justizvollzugsanstalt nun seine zweijährige Freiheitstrafe absitzen wird, erwartet den 51-jährigen Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Polizei Unterfranken/red