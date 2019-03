Aschaffenburg: zwei alkoholisierte Autofahrer erwischt

Hierbei war Alkoholgeruch bei dem Fahrer festzustellen, weshalb er einen Alkotest durchführte. Dieser ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille, woraufhin eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 75-jährige Fahrzeugführer begleitete im Anschluss die Polizeibeamten auf die Dienststelle. Kurz darauf am Mittwoch, gegen 00.35 Uhr, wurde ein weiteres Fahrzeug in der Müllerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt mit dem Peugeot unterbunden und der 53-Jährige wurde zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. In beiden Fällen führten die Männer einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Sie erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

BMW angefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 10.00 Uhr, einen BMW 3er. Dieser war auf einem befestigten Seitenstreifen der Schillerstraße abgestellt und weist nun einen Schaden am Heckstoßfänger auf. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Frau ohne Versicherung unterwegs

Am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, wurde ein Roller in der Schönbornstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei hatte die 60-jährige Fahrerin ein blaues Versicherungskennzeichen an ihrem Kleinkraftrad montiert, das lediglich für das Jahr 2018 Gültigkeit hatte. Die Dame meinte vergessen zu haben, sich um den Abschluss eines neuen Versicherungsschutzes zu kümmern. Eine Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Die Dame hat nun mit einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu rechnen.

Unfallflucht: Rothenbuch

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte am Dienstag, zwischen 08.30 Uhr und 18.00 Uhr, einen grauen Daimler, der auf einem Parkplatz in der Rolandstraße abgestellt war. Das Fahrzeug weist nun Kratzspuren und ein beschädigtes Rücklicht auf. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Wildunfall: Weibersbrunn

Am Mittwoch, gegen 02.20 Uhr, befuhr ein Opel Astra die Kreisstraße AB 5 in Richtung Rothenbuch. Hierbei kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier entfernte sich im Anschluss in den angrenzenden Wald. Das Auto wurde in Höhe von etwa 2500 Euro beschädigt.

Fahrzeuge verkratzt: Goldbach

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, einen schwarzen Audi, der in der Eisertstraße abgestellt war. Das Fahrzeug weist nun einen drei Zentimeter großen, tiefen Kratzer an der Fahrertür auf. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Bei dem Tatmittel handelt es sich offensichtlich um einen Stein, der neben dem Fahrzeug lag. Der Fahrzeugbesitzer erhielt die Mitteilung eines Passanten, dass eine unbekannte Person mit Steinen warf, während sie die Straße entlang ging. Eine nähere Beschreibung konnte nicht abgegeben werden.

Chevrolet beschädigt: Großostheim

Ein schwarzer Chevrolet wurde gleich zwei Mal an derselben Stelle in der Karchstraße beschädigt. Beim ersten Mal stand das Fahrzeug vom 19.03. bis zum 20.03. an der Tatörtlichkeit. Danach war das Auto vom 23.03. bis zum 24.03. in der Straße abgestellt. Beide Male wies das Fahrzeug im Anschluss lange Kratzer an der Beifahrerseite auf. Die Summe des Schadens beläuft sich nun auf etwa 4000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/red