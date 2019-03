Am Montag, gegen 15:30 Uhr, meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hahnenkammstraße, dass ein Mann, der sich dort zu Besuch befand, ausgerastet sei. Im Verlauf dessen soll er mit zwei Messern in der Hand laut geschrien haben und sichtlich aufgeregt gewesen sein. Daher wurde die Polizeiinspektion Aschaffenburg alarmiert, die sofort begann das Gebäude zu evakuieren, um unbeteiligte Personen zu schützen. Als die Polizeibeamten mit dem 33-jährigen Besucher Kontakt aufnahmen, hielt er sich die Messer drohend an seine Kehle.

Die Klärung der Situation wurde zudem erschwert, da der Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, lediglich in seiner Landessprache Polnisch sprach. Mit Hilfe eines Übersetzers stand dann fest, dass der Pole damit drohte sich umzubringen, sobald die Polizeibeamten zu ihm in die Wohnung kämen. Letztendlich gelang es den Einsatzkräften des operativen Ergänzungsdienstes durch taktisches Geschick den Randalierer widerstandslos festzunehmen. Glücklicherweise wurde im Verlauf des Einsatzes niemand verletzt und der Mann konnte zur Behandlung seiner psychischen Ausnahmesituation in ein Bezirkskrankenhaus verbracht werden.

BMW-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Aschaffenburg. Am Montag, gegen 22:15 Uhr, wurde ein BMW in der Friedrichstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte der Fahrer den Beamten keinerlei Fahrerlaubnis vorweisen. Nach Angaben des 23-Jährigen ist er derzeit im Begriff, einen Führerschein bei einer Fahrschule zu machen. Er wollte lediglich üben. Nun wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Der Halter des Pkw BWM saß zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Beifahrersitz. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rentnerin die Handtasche entwendet

Aschaffenburg. Eine 84-jährige Dame war am Montag, gegen 13:15 Uhr, in einem Supermarkt in der Ernsthofstraße einkaufen. Hierbei hing ihre schwarz-braune Lederhandtasche an ihrem Rollator. Als sich die Rentnerin kurz umdrehte, wurde die Tasche von einem unbekannten Täter entwendet. Darin war ein Geldbeutel mit etwas Bargeld und diversen Dokumenten enthalten.

VW Touran rundherum verkratzt und Spiegel abgetreten

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr einen VW. Dieser war in einem Hof in der Bodelschwinghstraße abgestellt und weist nun Kratzer und beschädigte Seitenspiegel auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Stockstadt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte einen Pkw BMW. Dieser war am Montag, gegen 10:30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Industriestraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden am Heck links auf. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfälle mit Tieren

Hösbach. Am Sonntagabend, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein VW Kombi die Staatsstraße 2307 von Hösbach kommend in Richtung Mömbris. Hierbei kreuzte ein Waschbär die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Das Tier starb sofort. Der VW wurde in Höhe von etwa 150 Euro beschädigt.

Johannesberg. Ein Opel befuhr am Montag, gegen 02:20 Uhr, die Kreisstraße AB 10 von Breunsberg kommend in Richtung Wenighösbach. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte wurde es von dem Auto erfasst und verstarb an der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Sachbeschädigung an Auto

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag, 15:15 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, einen Kia. Dieser war in der Alfred-Delp-Straße abgestellt und weist nun Kratzer und Dellen auf der Motorhaube auf. Tatmittel war offensichtlich ein Stein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

