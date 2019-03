Vorfahrt missachtet - Radfahrerin verletzt

Bei der anschließenden Kollision stürzte die 67-jährige mit ihrem Rad auf die Fahrbahn und zog sich diverse Prellungen und Abschürfungen zu. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2200 Euro.

Stadt Aschaffenburg

Unfallflucht - geparkter Seat angefahren

Bereits im Laufe der letzten Woche wurde in der Blücherstraße ein geparkter Pkw Seat Alhambra angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Unerlaubten Entfernen vom Unfallort“ eingeleitet.

Diebstahl einer Handtasche

Am Samstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, wurde einer 67-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße ihre braune Handtasche, welche sie in einen Einkaufswagen abgelegt hatte, entwendet. Darin befand sich eine schwarze Geldbörse mit Bargeld sowie diversen Dokumente. Der Beuteschaden betrag circa 450 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Friedrichstraße an einem geparkten VW Golf der rechte Außenspiegel abgetreten. Schaden 50 Euro.

Hinweise an die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg