26-Jähriger attackiert Sicherheitsdienst in Aschaffenburger City-Galerie

Mehrere junge Männer hielten sich am Freitag, gegen 13:30 Uhr, unerlaubt auf einem Parkdeck der City-Galerie auf. Als diese vom Sicherheitsdienst angetroffen wurden, wurden sie angewiesen den Bereich zu verlassen. Während das Gros der Weisung nachkam, verhielt sich ein 26-jähriger unkooperativ und aggressiv. Der junge Mann aus Aschaffenburg beleidigte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und versetzte einem zwei Faustschläge ins Gesicht. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg u.a. wegen Körperverletzung gegen den Mann.

Schleudertrauma nach Auffahrunfall

Aschaffenburg . Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, in der Würzburger Straße wurde ein 57-jähriger Volvofahrer leicht verletzt. Der Mann musste mit seinem Pkw aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung zur Straße „Am Funkhaus“ anhalten. Dies bemerkte der dahinter fahrende 21-jährige Hyundaifahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Hierdurch entstanden Sachschäden von schätzungsweise 1.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme klagte die 45-jährige Beifahrerin des Volvofahrers über massive Schmerzen im Nacken. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Gegen den Unfallverursacher musste daher ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden.

Schaden in Höhe von 5.000,- Euro nach Vorfahrtsverletzung

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Peugeotfahrer die Landingstraße. Von dort wollte er über den Zubringer zur Luitpoldstraße auf den den Schlossplatz fahren, wobei er einen von rechts kommenden BMW übersah und es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch entstanden Sachschäden von insgesamt ca. 5.000,- €. Weder der Unfallverursacher, noch sein 23-jähriger Unfallgegner wurden verletzt.

Rechts-vor-Links missachtet

Aschaffenburg. Ein weiterer Verkehrsunfall wurde der Polizei am Freitag, gegen 17:55 Uhr, gemeldet. Ein 56-Jähriger, der mit einem Mercedes in der Friesenstraße unterwegs war, übersah an der Kreuzung zur Holsteiner Straße einen von rechts kommenden VW, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstanden Sachschäden von instgesamt ca. 2.200,- Euro. Sowohl der Unfallverursacher, wie auch die 28-jährige Lenkerin des VW blieben glücklicherweise unverletzt.

Geparktes Fahrzeug angefahren - Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Aschaffenburg. Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde in der Berliner Allee der Außenspiegel eines abgestellten Opel Vectras abgefahren. Der Unfallverursacher, der laut Zeugen mit einem dunklen Pkw unterwegs gewesen sein soll, habe nach dem Vorfall sein Fahrzeug kurz abgebremst, sei jedoch ohne sich um die Schadenregulierung in die Wege zu leiten weitergefahren. In dieser Sache ermittelt nun die Polizeiinspektion Aschaffenburg wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Da Näheres zum Unfallverursacher nicht bekannt ist, werden weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

33-Jähriger klaut Parfum

Aschaffenburg. Ein 33-jähriger Aschaffenburger wurde am Freitag, gegen 12:00 Uhr, von einem Ladendetektiv in der City-Galerie erwischt, als er sich zwei hochwertige Parfums unter die Jacke steckte und den Kassenbereich ohne Zahlung passierte. Nachdem er vom Ladendetektiv angehalten wurde, konnten die beiden Parfums aufgefunden werden. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von 210,- Euro. Der Langfinger muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Widerstandshandlungen nach Vollstreckung eines Haftbefehls

Aschaffenburg. In den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Aschaffenburg im Lorbeerweg leistete ein 51-Jähriger, der zuvor wegen eines ausgestellten Untersuchungshaftbefehls verhaftet wurde, Widerstand bei weiteren notwendigen Maßnahmen und verletzte mehrere Beamte leicht.

Der 51-Jährige wurde gegen 12:10 Uhr kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen ihn wegen eines Betäubungsmitteldeliktes ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt war. Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei ihm erneut eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem fielen den eingesetzten Beamten mehrere Anhaltspunkte auf, die dafür sprachen, dass er nicht nur im Besitz von Betäubungsmitteln war, sondern auch unter dem Einfluss solcher stand.

Da er vor seiner Verhaftung mit einem Pkw unterwegs war wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Der 51-Jährige, der keinerlei Einsicht zeigte, weigerte sich, diese über sich ergehen zu lassen, weshalb die Maßnahme mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden musste. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand, wodurch sich mehrere Beamte leichte Verletzungen zuzogen.

Neben dem Altverfahren, in dem die Untersuchungshaft angeordnet wurde, muss sich der Uneinsichtige nun wegen weiteren Straftaten verantworten.

Klamotten gestohlen und erwischt worden

Aschaffenburg. Ein weiterer Ladendiebstahl in der City-Galerie wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg gegen 15:10 Uhr am Freitagnachmittag mitgeteilt.

Dieses Mal war ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg aktiv. Dieser verstaute Oberbekleidung im Wert von 30,- Euro in seiner mitgeführten Tasche und passierte den Kassenbereich.

Da die Identität des Mannes zunächst nicht feststand, wurde eine Streifenbesatzung hinzugezogen. Der Mann, gegen den nun wegen Diebstahls ermittelt wird, musste die Beamten zur Identitätsfeststellung und zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung begleiten.

Geringe Menge Marihuana

Aschaffenburg. Bei einer durch Beamten der Operativen Ergänzungsdienste durchgeführten Personenkontrolle in der Hofgartenstraße, konnten am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, bei einem 17-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Jugendliche, dem das Rauschmittel selbstverständlich weggenommen wurde, muss sich nun wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Unbekannter entwendet Geldbörse aus unverschlossenem Pkw

Aschaffenburg. Aus einem unverschlossenen Pkw wurde am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr in der Maintalstraße eine Geldbörse entwendet. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Auch hier ist die Polizei in Aschaffenburg auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Kreis Aschaffenburg

Fahrzeugberührung im Gegenverkehr

Kleinostheim. In der „Alten Poststraße“ kam es am Freitagmorgen im Gegenverkehr zu einer Fahrzeugberührung, wobei sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt hat. Die bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg ergaben, dass ein 24-jähriger Mercedesfahrer die „Alte Poststraße“ in Richtung Sportplatz befahren hatte. An einer Engstelle, an der der entgegenkommende Fahrer eines „sprinterähnlichen“ Fahrzeugs hätte warten müssen, kam es zu einer Kollision zwischen dem Anhänger des Unfallverursachers und dem Fahrzeug des 24-Jährigen. Hierbei entstand bei dem Geschädigten ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Junger Mann unter Drogeneinfluss

Kleinostheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag um 18:00 Uhr in der Josef-Hepp-Straße, fielen Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei einem 20-jährigen Opelfahrer mehrere Anhaltspunkte auf, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hinwiesen. Nachdem ein freiwilliger Drogenvortest den ersten Verdacht bestätigte, wurde gegen den jungen Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Vor dem Transport ins Klinikum Aschaffenburg wurde der Verkehrssünder durchsucht. Hierbei konnte ein bereits fertig gedrehter Joint aufgefunden. Der 20-Jährige, der sich nun neben der Fahrt unter Drogeneinfluss, zusätzlich wegen eines Deliktes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss, wurde nach der Blutentnahme entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm konsequenterweise untersagt.

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Kleinostheim. Bei einer Personenkontrolle am Freitag, gegen 16:30 Uhr, in der Alten Poststraße, fiel einer Streifenbesatzung auf, dass von einem 20-Jährigien Marihuanageruch ausging. Der junge Mann wurde daher etwas genauer angeschaut und auch durchsucht. Hierbei konnte die Geruchsquelle zweifelsfrei identifiziert werden. Der junge Mann hatte ein Joint bei sich, welcher sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aufmerksamer Bürger teilt verdächtiges Fahrzeug mit - Rauschgiftfund!

Kleinostheim. Einem aufmerksamen Bürger fiel am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ein verdächtiges Fahrzeug im Hirschpfad auf. Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug samt Insassen noch antreffen und bei der Sachverhaltsüberprüfung eine geringe Menge Amphetamin und mehrere Tabletten Oxycodon auffinden. Der Besitzer der Rauschmittel muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Zu tief ins Glas geschaut - 23-Jähriger verliert die Orientierung

Hösbach. Ein Hilferuf der anderen Art ging am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein. Ein junger Mann, der intensiv dem Alkohol zugesprochen hatte, teilte mit, in der Aschaffenburger Straße zu liegen und nicht zu wissen, wie er dort hingelangt ist und wie er nach Hause komme.

Die Streifenbesatzung, die dem Trunkenbold zur Hilfe kam, staunte nicht schlecht. Stolze 3,56 Promille zeigte der Alkomat an! Der 23-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg durfte zu seinem Schutz die Nacht in einer Zelle verbringen.

Quelle: Polizei Aschaffenburg / mci