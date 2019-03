Aschaffenburg: Autofahrer fährt seit Jahren ohne Führerschein

Der 52-jährige Fahrer konnte hierbei keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass dem Dacia-Fahrer bereits vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Nach einer Sperrfrist wäre es ihm möglich gewesen, seit 2016 einen neuen Führerschein zu beantragen. Diese, zum Fahren eines Autos notwendige Möglichkeit nutzte der Dacia-Fahrer jedoch nie. Er wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle befand sich auf dem Beifahrersitz die Halterin des Dacia. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

Drei Unfallfluchten

Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug ein Haupttor eines Firmengebäudes An der Lache. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 07.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Audi A3. Dieser war am Mainblick auf der Straße abgestellt und weist nun Kratzspuren an der Stoßstange auf. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Ein weiterer Audi wurde am Donnerstag, zwischen 16.30 Uhr und 19.20 Uhr im Parkhaus der City-Galerie in der Goldbacher Straße beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte das Fahrzeug, das nun Kratzspuren am linken hinten Radkasten aufweist. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in allen drei Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Rehwechsel führte zu zwei Verkehrsunfällen

Sailauf.Am Donnerstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, befuhr ein Audi die Kreisstraße AB 24 in Fahrtrichtung Sailauf. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier wurde hierdurch sofort getötet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Hösbach. Ein weiteres Reh lief am Freitag, gegen 02.40 Uhr, auf der Staatsstraße 2307 vor einen Seat Ibiza. Das Fahrzeug war von Schimborn kommend in Richtung Hösbach unterwegs. Das Tier verendete am Fahrbahnrand. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung Stockstadt

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.00 Uhr, einen Mercedes. Dieser war in der Nürnberger Straße abgestellt und weist nun Dellen auf der Motorhaube und an der Beifahrerseite auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Polizei Aschaffenburg/red