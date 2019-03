Passanten kamen der Frau zu Hilfe. Beide hatten zuvor gemeinsam eine Bar besucht. Der Sachverhalt wurde von einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg aufgenommen. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden Eine medizinische Versorgung vor Ort benötigte die Dame nicht. Gegen 03.00 Uhr konnte der 40-Jährige mit seinem Toyota erneut vor der Wohnanschrift der Frau angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Zudem wies er alkoholtypische Ausfallerscheinungen auf und verweigerte einen Atemalkoholtest, weshalb ihn die Streife ins Klinikum verbrachte. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Im Anschluss wirkte der Toyota-Fahrer bei einem Alkotest mit. Dieser ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nun hat er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und der Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

Wildunfall

Am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr, befuhr ein Opel die Darmstädter Straße von Babenhausen kommend in Richtung Aschaffenburg. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier erlag seinen Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mittwochnacht, gegen 23.45 Uhr, wurde ein VW Golf in der Würzburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei führte der 50-jährige Fahrzeugführer einen Alkotest durch, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Der Mann begleitete daraufhin die Streife mit auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Dieser misslang, da die Atemluft des VW-Fahrers nicht ausreichte. Aufgrund dessen wurde kurz darauf im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 50-Jährige hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr, auf Mittwoch, 07.45 Uhr, einen Gartenzaun am Hinkelspfad. Einzelne Drähte des Maschendrahtzauns wurden hierbei zerschnitten, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Unfälle führten zu verletzten Personen: Mainaschaff

Am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei wollte ein BMW von der Johann-Dahlem-Straße nach links in die Jahnstraße abbiegen. Der 65-jährige Fahrer übersah jedoch einen entgegenkommenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, wodurch der Mercedes in einen, vor dem Kreuzungsbereich wartenden VW fuhr. Der BMW wurde von mehreren Pflanzsteinen am Straßenrand gestoppt. Sowohl der BMW-Fahrer als auch der Mercedes-Fahrer wurden durch die Kollision verletzt und von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30000 Euro.

Goldbach. Ein VW Touran fuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16.50 Uhr, auf der Aschaffenburger Straße von Hösbach kommend. An der Kreuzung zur Hauptstraße übersah der VW-Fahrer einen bevorrechtigten entgegenkommenden Ford, der nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fronten, wodurch der VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Die Fahrzeuge wiesen einen Sachschaden von circa 17 000 Euro auf.

Unfallflucht: Hösbach

Die Eigentümerin eines BMW Mini stellte ihr Fahrzeug im Zeitraum von Dienstag, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 17:00 Uhr, auf einer Anwohnerparkfläche in der Mühlstraße ab. Im Nachgang konnte sie einen Streifschaden am rechten Fahrzeugheck feststellen. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

