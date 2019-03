Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Goldbach: Am Dienstag, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 26 zu einem Auffahrunfall. Hierbei fuhr ein VW Tiguan von Hösbach kommend in Fahrtrichtung Laufach und musste verkehrsbedingt bremsen. Die Fahrerin eines Renault Kangoo erkannte dies zu spät und fuhr dem VW auf. Durch die Kollision wurde die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw VW leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Hösbach: Am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein Lkw der Marke DAF die Abfahrt der Autobahn A3 in Richtung Hösbach und bog anschließend nach rechts auf die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Hösbach Bahnhof ab. Da hier eine Höhenbegrenzung von 3,1 Meter gilt, unternahm der Lkw-Fahrer einen Wendeversuch vor der dortigen Unterführung. Hierbei übersah er einen schwarzen Opel, der die Aschaffenburger Straße von Hösbach Bahnhof aus kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw nach rechts abkam und durch ein dortiges Verkehrsschild gestoppt wurde. Der Opel-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in medizinische Betreuung. Der Pkw erlitt einen Totalschaden. Der Lkw wurde in Höhe von etwa 3000 Euro beschädigt.

Wildunfall

Am Mittwoch, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein VW Touran die Ludwigsallee stadtauswärts. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier verstarb noch vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Geldbörse aus Auto geklaut

Am Dienstag, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, parkte ein Ehepaar seinen Pkw Dacia am Parkplatz Schönbusch. Im Anschluss fiel den Geschädigten das Fehlen ihrer Geldbeutel auf. Diese hatten sich im Fahrzeug in ihren Taschen befunden. Darin befanden sich diverse Dokumente und Bargeld im Wert von etwa 850 Euro. Wie der unbekannte Täter in das Fahrzeug gelang ist noch unklar, da keine Beschädigungen am Pkw festzustellen waren.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Drei Wildunfälle

Hösbach: Am Dienstag, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein BMW X5 die Kreisstraße AB 24 in Fahrtrichtung Rottenberg. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Heinrichsthal.: Am frühen Abend, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein VW Golf auf der Kreisstraße AB 20 von Heinrichsthal in Fahrtrichtung Habichtsthal. Auch hier kam es zur Kollision zwischen Pkw und Reh. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro.

Großostheim: Am Mittwochmorgen, gegen 05:15 Uhr, kam es zum dritten Verkehrsunfall durch Wildwechsel. Ein Ford Fiesta war auf der Mömlinger Straße in Richtung Pflaumheim unterwegs und wurde von einem Reh überrascht. Auch hier kam es zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Tier, das vor Ort verstarb. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

vd/Polizei Aschaffenburg