Frontalcrash: Zwei Verletzte bei Unfall in Mainaschaff

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein BMW-Fahrer kurz nach 8 Uhr von der Johann-Dahlem-Straße kommend nach links in die Jahnstraße abbiegen, hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes und kollidierte frontal mit diesem. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehten sich laut Polizei beide Fahrzeuge. Der Mercedes prallte in einen - an der Jahnstraße wartenden - Volkswagen. Der BMW blieb an einem Blumenkübel stehen.

Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der BMW-Fahrer wurden bei der Kollision verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Während der VW-Fahrer seine Fahrt noch fortsetzen konnte, mussten die beiden anderen Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mainaschaff sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Der Kreuzungsbereich war über eine Stunde komplett gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

rah