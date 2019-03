Polizist während der Unfallaufnahme angefahren

Hier war es zuvor zu einer Unfallflucht gekommen. Eine Dame hatte ihren Daimler in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr in dem Parkhaus abgestellt. Danach wies das Fahrzeug Kratzspuren am vorderen rechten Radkasten auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Während die Streifenbesatzung den Unfall sachgemäß aufnahm, rangierte ein 39-Jähriger seinen VW aus einer Parklücke und touchierte rückwärts einen der Polizeibeamten. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst zunächst fortsetzen. Am Daimler entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Haus mit Farbe beschmiert

Ein unbekannter Täter beschmutzte in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, einen Neubau in der Pestalozzistraße. Hierbei wurde der Eingangsbereich mit handelsüblicher weißer Wandfarbe verunreinigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro entstand. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person: Goldbach

Am Dienstag, gegen 07.25 Uhr, befuhr ein dreirädriges Kraftfahrzeug die Bahnhofstraße in Richtung Südspange. Die 17-jährige Fahrerin fuhr hier an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia vorbei und touchierte diesen mit ihrer rechten Fahrzeugfront. Das dreirädrige Fahrzeug der Marke Fiat geriet aufgrund dessen ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die 14-jährige Beifahrerin wurde hierdurch leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl der Fiat als auch der geparkte Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Wildunfall: Haibach

Am Dienstag, gegen 04.00 Uhr, befuhr ein Laster Scania die Staatsstraße 2312 von Aschaffenburg kommend in Richtung Haibach. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Sattelzug. An diesen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Reifen platt gestochen und Lack verkratzt Goldbach

Im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen BMW 5er. Dieser war im Ritterweg am Fahrbahnrand abgestellt und weist nun vier platt gestochene Reifen auf. Zudem versah der Täter die Motorhaube und die Fahrertür mit langen Kratzern. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/red